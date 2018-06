Le ultime foto postate su Instagram da Elena Santarelli hanno allarmato i fan: la showgirl, infatti, è apparsa particolarmente dimagrita e molti le hanno fatto notare quanto il suo corpo si sia trasformato negli ultimi tempi. A rassicurare tutti, però, ci ha pensato proprio la Santarelli che ha spiegato i motivi di una perdita di peso così evidente.

‘Il mio corpo ora non risponde’ – ha detto Elena Santarelli ai follower che hanno commentato il suo eccessivo dimagrimento. La showgirl, moglie del calciatore Bernardo Corradi, ha spiegato che, pur mangiando in modo regolare e corretto, non riesce ad assimilare il cibo, molto probabilmente a causa della particolare situazione familiare che lei e il marito stanno vivendo. Il figlio Giacomo, infatti, è malato e sta affrontando un lungo percorso di guarigione di cui Elena ha parlato diffusamente sui social e in alcune interviste televisive.

Elena Santarelli in costume preoccupa i fan

Elena Santarelli sta affrontando la malattia del figlio con spirito positivo e, negli ultimi giorni, si è concessa qualche giorno di relax insieme alla figlia e ad una vecchia amica.

La showgirl ha trascorso alcuni giorni al mare e nello scatto postato su Instagram ha mostrato un corpo molto dimagrito.

La preoccupazione dei fan, dunque, è salita e in tanti hanno iniziato a chiederle se l’eccessivo dimagrimento dipendesse da problemi alimentari o dallo stress vissuto negli ultimi tempi.

Elena, che è sempre molto attiva sui social e condivide con i follower i pensieri e la vita quotidiana, ha spiegato che mangia in modo sano e regolare, ma la particolare situazione del figlio la sta portando ad assimilare poco.

Non è raro, infatti, che in determinati casi, il fisico risponda con una perdita di peso eccessiva: ed è questo quello che sta succedendo alla Santarelli.

Elena Santarelli, le critiche sul fisico

Non è la prima volta, tuttavia, che Elena Santarelli riceve commenti e critiche per il fisico: già lo scorso anno, infatti, molti fan avevano notato un corpo troppo magro e l’avevano invitata a mangiare di più.

La showgirl non ha mai avuto una silhouette tondeggiante e il suo corpo è sempre stato magro e tonico, rispetto agli anni precedenti, però, la perdita di peso di Elena Santarelli è evidente, ma la particolare situazione familiare e lo stato psicologico giustificano un corpo più magro del solito.