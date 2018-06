Aggiornamento importante di Carolyn Smith sulla malattia che l’ha colpita quasi tre anni fa e contro cui la coreografa scozzese sta lottando con tutte le sue forze. Stamane, infatti, Carolyn si è recata in clinica per effettuare un PET con contrasto, una tecnica diagnostica in grado di fornire un quadro molto preciso sullo stato di un tumore: inutile dire che la tensione era altissima (lei stessa ha postato un video sui social prima della visita commentando: ‘Speriamo bene’), ma per fortuna sembra che l’esame abbia dato risultati incoraggianti, anche se la battaglia non può dirsi ancora vinta.

‘Eccomi, le visite di questa mattina sono terminate’, ha infatti scritto Carolyn Smith su Instagram subito dopo la visita, per aggiornare i fan trepidanti, ‘Che dire? Sorridiamo, sempre! L’intruso (come chiama lei il tumore, ndr) non è cresciuto ma rimane sotto controllo. Donne, proseguiamo nella nostra battaglia! Buon pomeriggio’.

Molti follower della giurata di Ballando con le Stelle hanno commentato il suo post con messaggi di sostegno e di auguri, invitandola a non mollare mai. Eccone alcuni: ‘Sorridere sempre e non mollare mai, forza’, ‘Grande guerriera continua sempre così. Questa donna è un vulcano di energia e forza inarrestabile nonostante tutte le difficoltà’, ‘Forza Carolyn sei un esempio per tutte noi’, ‘Forza Carolyn, tu sei forte molto più forte di qualsiasi intruso’, ‘Sei una donna con la D maiuscola, sei tutto quello che noi donne dovremmo e vorremmo essere’, e così via.

Poche ore prima di sapere le ultime sulla sua malattia, Carolyn Smith era stata ospite di Paola Perego a ‘Non disturbare’, il nuovo programma della Rai in cui ha raccontato ulteriori dettagli sul cancro che l’ha colpita nell’autunno del 2015: ‘Ho scoperto la malattia casualmente’, ha detto Carolyn, ‘Una sera il mio cagnolino Scotty ha iniziato stranamente a grattarmi e ad annusarmi la mammella sinistra, e in quell’istante ho intuito che qualcosa non andava. La chemioterapia mi ha fatto perdere la sensibilità di mani e piedi oltre alla coordinazione del corpo, e questo per me è stato il momento più devastante insieme al giorno in cui ho perso i capelli, ma per fortuna è durato poco. C’è stato solo un momento in cui ho pensato di non farcela, quando ho fatto la mastectomia (l’asportazione chirurgica del seno, ndr), ma poi ho pensato che c’è sempre un perché alle cose e ho deciso di reagire’.