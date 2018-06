Al Bano: ‘Sposarmi di nuovo con Romina Power? Bello ma irripetibile’

Al Bano a quanto pare non è intenzionato a risposare Romina Power. Insieme sì, come professionisti e nonni, ma non sull’altare di nuovo. Intervenuto a ‘Un Giorno da Pecora’, il programma di Rai Radio 1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il cantante non si è sottratto alle domande sulla sua vita privata e sul gossip.

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso: l’eterno triangolo. Mentre Loredana ha recentemente dichiarato di essere single, su Al Bano e la ex moglie si inseguono diversi rumors sulla possibilità che i due artisti possano convolare nuovamente a nozze. Il cantante è stato fin troppo chiaro su questo punto.

Al Bano esclude le seconde nozze con Romina Power

‘Risposarmi con Romina? Lo escludo, quel passo lo abbiamo già fatto, è stato interessante, bello ma irripetibile’, così Al Bano Carrisi infrange i sogni di milioni di fan che sperano, dopo aver rivisto la coppia in armonia sul palco, di rivederla insieme anche nella vita privata e perché No? Sull’altare.

Recentemente, Al Bano e Romina avevano rilasciato un’intervista a portale austriaco news.at e affrontato il discorso sulla possibilità di convolare a nozze per la seconda volta. ‘Sposarci di nuovo? Non serve, siamo già sposati: l’abbiamo fatto nel 1970 e per la chiesa il nostro matrimonio è ancora valido’, avevano detto i due cantanti. Una frase che lasciava un barlume di speranza, infranta però dalle dichiarazioni di Al Bano a Rai Radio 1.

A partecipare a ‘Un Giorno da Pecora’, ieri, era stata la sua ex Loredana Lecciso. ‘Sono single ma con tanto affetto per Al Bano, sempre, il mio affetto per lui rimarrà, ci vogliamo veramente bene, anche se a volte non sembrerebbe. Ci lega un forte sentimento: resteremo amici per sempre’, ha dichiarato la showgirl che ha anche escluso un secondo matrimonio tra il leone di Cellino San Marco e Romina Power.

La conferma è poi arrivata da Al Bano quest’oggi sempre ai microfoni del programma di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Su Loredana Lecciso e l’affetto che la showgirl nutre nei suoi confronti, il cantante ha precisato: ‘Io del male non l’ho mai fatto a nessuno’.

Al Bano e il duo con Fabio Rovazzi

Meglio pensare alla carriera, Al Bano si concentra infatti in una nuova avventura musicale. L’artista ha confermato l’impegno nel progetto di collaborazione con Fabio Rovazzi.

Alla domanda di Lauro sul futuro duetto con il cantante di ‘Andiamo a comandare’, Al Bano ha risposto: ‘Sì, è vero, domani sarò a Milano con lui per lavorarci’.