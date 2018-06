Roberta Morise e Carlo Conti hanno vissuto una relazione d’amore terminata nel 2011, ma i rapporti tra loro continuano ad essere distesi e pacifici. Tra la showgirl e il conduttore Rai l’amore nacque negli studi televisivi di Viale Mazzini quando la Morise affiancò Conti ne I raccomandati, L’anno che verrà e L’eredità.

‘Ormai è passato così tanto tempo che non ci sono conflitti (con Carlo Conti, ndr)’ – ha spiegato Roberta Morise al settimanale Sono, ricordando con affetto e stima la relazione con il conduttore oggi sposato con Francesca Vaccaro. Il legame tra loro finì per decisione della showgirl che, incapace di superare la crisi, preferì allontanarsi da Conti con cui, ormai, il rapporto era molto simile a quello tra padre e figlia. A distanza di anni, tuttavia, i due continuano a rispettarsi: ‘Non ci sentiamo da molto, c’è una stima reciproca che è rimasta immutata’.

Roberta Morise dopo Carlo Conti, innamorata di Luca

Quello tra Roberta Morise e Carlo Conti, dunque, è il ‘classico rapporto da ex’ basato sul rispetto e sulla stima e su un affetto indissolubile che fa sì che uno sia sempre presente per l’altro in caso di necessità.

‘Se accade qualcosa di nuovo a Roberta, Carlo è presente e viceversa, se succede qualcosa a lui io ci sono’ – ha detto la showgirl, pronta a debuttare dalla prossima stagione televisiva accanto a Giancarlo Magalli ne I Fatti Vostri.

Dopo la relazione con Conti, tuttavia, la Morise ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Luca per cui ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine e con il quale sarebbe pronta a convolare a nozze.

‘Se me lo chiedesse domani gli direi di sì’ – ha ammesso senza remore.

Roberta Morise a I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli

In attesa della proposta di matrimonio, però, Roberta Morise si è impegnata dal punto di vista professionale raggiungendo un importante traguardo.

Dopo aver condotto Sei in un Paese Meraviglioso accanto a Dario Vergassola su Sky Arte, la showgirl sostituirà da settembre 2018 Laura Forgia a I Fatti Vostri.

‘Per me è un grande onore entrare nel cast di un programma come I Fatti Vostri, perché ho sempre stimato il regista Michele Guardì e il conduttore Giancarlo Magalli’ – ha detto la Morise, emozionata per il ritorno in Rai – ‘[...] Non nascondo che mi fa un certo effetto avere un ruolo così importante e stimolante in un programma che, con la mia famiglia, ho spesso seguito da casa’.