Paso Adelante, è morto l’attore Edu del Prado

Conosciuto in Italia per il suo ruolo nella serie tv Paso Adelante, andata in onda dal 2004 al 2006, Edu del Prado si è spento a soli 40 anni. La Spagna piange uno dei suoi talenti più amati e più completi, del Prado era attore, cantante e ballerino. Nella serie tv interpretava il ruolo del ballerino omosessuale Cesar Martin, personaggio molto amato nel nostro Paese, ma anche in tutto il resto del mondo.

Come ha diffuso l’edizione in spagnolo di Broadway World, Edu era affetto da molto tempo da una grave malattia. L’artista avrebbe compiuto ad Agosto 41 anni e la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti i fan del telefilm e tutti i suoi ex colleghi.

Diversi anni fa, grazie alle sue doti canore, aveva partecipato a The Voice, oltre a aver ottenuto delle parti in vari musical di Broadway. Fino ad approdare al mondo della tv messicana e francese, nel ruolo di maestro di canto in alcuni talent.

Insieme ai colleghi della serie, tra cui Monica Cruz, aveva creato il gruppo UPA Dance. Ed è stata proprio la Cruz, così come Beatriz Luengo, ad essere tra i primi a dare la triste notizia con un post su Instagram: ‘Non mi viene in mente modo migliore di ricordarti che ascoltare la tua magnifica voce. Buon viaggio amico’.