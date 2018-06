Michelle Hunziker a Sorrento per vacanza e per lavoro

Non è soltanto un viaggio di piacere quello di Michelle Hunziker a Sorrento. La bella presentatrice ha annunciato l’inizio delle sue vacanze estive nelle Stories di Instagram proprio mentre era in auto, col sottofondo musicale del mitico Pino Daniele. Non si dedicherà esclusivamente a sole e relax, in realtà la Hunziker si è recata nella splendida città campana per ricevere il Premio Agnes, un prestigioso riconoscimento che le è stato assegnato per gli ottimi risultati ottenuti durante la conduzione del Festival di Sanremo 2018.

Accompagnata da una sua amica, nonché truccatrice personale, Michelle ha sbrigato alcune commissioni a Piano di Sorrento, tra cui una sosta in farmacia, e poi si è goduta una cena tipica al ristorante. Nessun freno alla golosità, le due hanno assaggiato con gusto diversi piatti locali: ravioli alla Nerano, parmigiana di melanzane, bruschette con i pomodori, fiori di zucca fritti e, per finire, frutta e dolce.

Michelle non ha mai avuto problemi di linea, anzi appare raggiante negli scatti postati su Instagram con lo sfondo del mare della costiera.

Ultimamente le sue linee sembrano più morbide, si vocifera che aspetti un altro figlio dal compagno Tomaso Trussarsi. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente. Intanto Michelle si gode le bellezze del sud.