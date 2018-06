Laura Freddi: ‘Sposo Leonardo. Il parroco ci ha dato una tiratina di orecchie’

Laura Freddi è mamma di Ginevra dallo scorso gennaio. La showgirl dopo aver dato alla luce la sua bambina è pronta per il grande passo, sposerà presto il compagno Leonardo D’Amico papà della sua piccolina. Una decisione maturata dopo il battesimo di Ginevra e una ‘tiratina d’orecchie’ da parte del parroco.

Laura Freddi è legata da tempo a Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale maschile di beach volley. In passato, l’ex concorrente del Grande Fratello vip, aveva già rifiutato una proposta di matrimonio da parte del compagno, ma adesso , come rivela al settimanale ‘Di Più’, è pronta ad andare nuovamente all’altare.

Laura Freddi pronta a spostare Leonardo D’Amico

Conosciutisi grazie alla comune passione per il beach volley, dopo la nascita di Ginevra che ormai ha 5 mesi, Leonardo D’Amico e Laura Freddi sono pronti a pronunciare il ‘sì’.

Ancora non è stata scelta una data per il lieto evento, ma l’ex concorrente del Grande Fratello vip ha rivelato che sposerà Leonardo quando la figlia muoverà i primi passi e sarà pronta per avere un ruolo attivo durante le nozze e portare le fedi a mamma e papà.

Laura Freddi è stata sposata dal 2006 al 2008 con l’imprenditore romano Claudio Casavecchia, un matrimonio naufragato che ha spinto la showgirl probabilmente ad avere qualche remora sul matrimonio. Qualche anno fa, infatti, Leonardo le aveva chiesto la mano, ma a quanto pare la Freddi avrebbe rifiutato probabilmente a causa del fallimento delle nozze con Casavecchia.

Qualcosa però, o meglio qualcuno le ha fatto cambiare idea. ‘Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di nozze e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo’, ha confessato l’ex di Paolo Bonolis che ha così deciso di fare il grande passo con il suo Leonardo dopo il battesimo della figlia Ginevra.

Laura Freddi, un secondo figlio da Leonardo

Il compagno di Laura Freddi e ormai futuro marito, vorrebbe un secondo figlio, per ora però la showgirl si gode la sua Ginevra.

‘Gli ho chiesto qualche mese di tempo e magari ci ripenserò’, ha confessato. La prima gravidanza per Laura Freddi è arrivata a 45 anni e i primi mesi non sono stati semplici, l’ex concorrente ha infatti sofferto di iperemesi, ovvero di nausee continue. Per allargare la famiglia, dunque, Laura Freddi avrebbe chiesto un po’ di tempo al compagno. Intanto la coppia può già proiettarsi verso un altro lieto evento: il matrimonio.