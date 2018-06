Diletta Leotta e Al Bano insieme: la foto a Porto Cervo fa impazzire i fan

Che coppia insolita, Al Bano e Diletta Leotta si sono incontrati a Porto Cervo, in Sardegna e la giornalista sportiva non ha resistito e si è fatta scattare una foto in compagnia del leone di Cellino San Marco. L’immagine pubblicata sull’account Instagram della Leotta ha fatto il pieno di ‘like’. I fan si sono mostrati entusiasti nel vederli insieme e non è mancato anche qualche commento ironico, un utente ha scritto: ‘Oh guarda… la Lecciso’.

Diletta Leotta si sta godendo le vacanze in Sardegna, da qualche giorno non fa che postare su Instagram foto della sua estate sull’isola, tra gite in barca e scatti al tramonto. La giornalista sportiva si è anche concessa un piccolo concerto, come si evince dalle sue stories di Instagram. Concerto di chi? Ma di Al Bano naturalmente.

Diletta Leotta e il selfie con Al Bano

In vacanza a Porto Cervo, Diletta Leotta ha incontrato Al Bano Carrisi, la giornalista ha infatti partecipato a un concerto del cantante a cui era presente anche Bruno Vespa.

Diletta Leotta ha festeggiato il lieto evento con uno scatto poi pubblicato su Instagram, una bella foto al tramonto in compagnia del cantante di ‘Felicità’. ‘Se Al Bano fosse su Instagram avrebbe almeno 100 milioni di followers’, ha scritto la giornalista sportiva come commento alla foto che la ritrae sorridente insieme all’artista.

Il cantante ha infatti detto addio ai social nell’agosto 2017, Al Bano ha deciso di prendersi una pausa da Facebook, Twitter e Instagram dopo aver pubblicato uno scatto in compagnia di Loredana Lecciso. Un addio dovuto a ‘reazioni quotidiane piene di odio, rozzezza e violenza nei miei confronti e dei miei cari’, aveva scritto Al Bano su Facebook. L’artista si era detto stanco di essere il protagonista di quella che aveva definito ‘una guerra inutile, disgustosa e vergognosa!’

La foto pubblicata dalla Leotta ha ottenuto quasi 200 mila like e non sono mancati i commenti, alcuni ironici altri un po’ meno. Molti però si sono mostrati entusiasti nel vedere insieme questo particolare duo. Mentre Al Bano accenna un sorriso, Diletta Leotta si mostra super sorridente. Diletta Leotta ha pubblicato una serie di video di Al Bano intento a esibirsi in alcuni dei suoi più grandi successi come ‘Nostalgia canaglia’, ma anche in brani di suoi colleghi come ‘Nel blu dipinto di blu’. Nelle stories, la giornalista si è mostrata scatenata al concerto del cantante, allegra e spensierata mentre intona ‘Felicità’.