Ibiza sembra essere riuscita a spazzare via le nubi che avevano travolto l’amore tra Belén Rodriguez e Andrea Iannone. La crisi di coppia sembra, infatti, superata e nelle foto postate sui social dalla showgirl argentina e dal pilota, i due mostrano una complicità ritrovata.

A confermare le voci di una crisi con Andrea Iannone era stata proprio Belén Rodriguez che, solo qualche giorno fa, aveva raccontato di essersi presa una pausa di riflessione con il fidanzato. La ‘Isla bonita’, però, potrebbe aver fatto il ‘miracolo’ e fatto riscoprire alla showgirl argentina l’amore per Andrea che, da sempre, si è detto innamoratissimo di Belén tanto da considerarla la donna della sua vita, quella con la quale costruire una famiglia.

Leggi anche: Belén: ‘Stefano De Martino? Gli voglio bene ma niente amore. E con Iannone sono in pausa’

Belén Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati insieme?

Le ultime Instagram Stories di Belén, dunque, fanno pensare che lei e Andrea Iannone siano tornati insieme dopo la breve pausa di riflessione.

A svelare la presenza del pilota durante la vacanza ad Ibizia è stata proprio la Rodriguez, che ha postato una foto che la ritrae all’interno di un locale insieme al fratello Jeremias e al fidanzato Iannone.

Un’immagine che lascia intendere che i due abbiano ritrovato una certa complicità e che, nonostante la crisi, ci sia stato un riavvicinamento.

Leggi anche: Belén Rodriguez e Andrea Iannone, amore al capolinea? Lui è andato via da casa

Belén Rodriguez, nessun ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Eppure, proprio l’annuncio della pausa di riflessione tra Belén e Iannone aveva fatto pensare ad un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino.

La showgirl e il ballerino di Amici di Maria De Filippi erano stati avvistati durante una passeggiata a Milano e i sorrisi complici avevano risvegliato i rumors su una riappacificazione.

Proprio in merito, però, De Martino aveva chiarito: ‘Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente’.

Il ballerino, infatti, ha ammesso di aver trovato un ‘un equilibrio da separati’ con la ex moglie e di essere felice della famiglia che sono riusciti a costruire nonostante la fine del matrimonio.

‘Riusciamo ad andare d’accordo spesso. E’ vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?’ – aveva concluso De Martino nell’intervista a Diva e Donna, troncando definitivamente le speranze di chi lo vorrebbe rivedere di nuovo accanto a Belén.