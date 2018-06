Temptation Island, slitta l’inizio della trasmissione

Chi è un grande fan del programma Temptation Island e non vedeva l’ora di guardare la prima puntata della nuova edizione, in partenza il prossimo 5 Luglio, resterà molto deluso: pare che la messa in onda della trasmissione sia slittata e non si sa ancora esattamente quando comincerà.

Lo show ha come scopo quello di testare la fedeltà e i sentimenti di sei coppie, in questo caso formate da persone comuni, non famose. Esiste anche Temptation Island Vip che, come dice il titolo stesso, prevede la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo ed è in programmazione per Settembre prossimo.

Le riprese di questa quinta stagione sono iniziate già da diversi giorni, ma c’è incertezza per quanto riguarda la data ufficiale di inizio: non si sa se sarà Lunedì 9 Luglio o addirittura Giovedì 12 Luglio.

Non si è ben capito perché Mediaset abbia deciso di rimandare di così tanti giorni lo show, si pensa che sia a causa delle partite dei Mondiali o del Wind Summer Festival, in onda durante le stesse settimane.

Un’altra novità che non farà piacere agli appassionati è la durata: nelle passate edizioni le puntate previste erano sei, quest’anno saranno soltanto quattro, per lasciare spazio alla versione Vip.