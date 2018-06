Stefano De Martino e le nozze sul lago di Como

Giovedì 21 Giugno 2018 si sono sposati sul lago di Como Domenico e Vincenzo, due cari amici di Stefano De Martino. Il bel ballerino di Amici, ex marito di Belen, ha fatto da testimone a questa unione e, nei giorni successivi all’evento, i frequentatori dei social hanno avuto modo di notare la presenza di Gilda Ambrosio, stilista di moda e influencer, oltre che damigella d’onore per l’occasione.

Stefano e Gilda stanno (o sono stati) realmente insieme? Lui smentisce e si dichiara single, ma i due erano sempre vicinissimi durante tutta la giornata della festa. Non solo, lui era anche in confidenza con la mamma di lei, lei lo era con la sorella di lui, insomma tutto lascia immaginare che non siano soltanto amici come vogliono far credere.

Durante il party, il 28enne napoletano si è scatenato in pista, ma non era da solo: pare che in tarda serata sia arrivata Belen che, oltre a danzare con gli sposi, abbia ballato proprio con Stefano. Nei video i due sembrano sereni, avranno trovato il loro equilibrio dopo la rottura? Con loro c’era anche il piccolo Santiago, elegantissimo ed impegnato anche lui nei balletti, oltre ad essere molto coccolato dal papà.

Quale sarà la verità su Gilda e Stefano?