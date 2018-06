Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: ‘Solo ricchezza? Posso fare quello che voglio’

Sonia Bruganelli, ovvero Lady Bonolis, ama condividere sui social foto e video delle sue giornate, nulla di strano se non fosse che, quasi in ogni post su Instagram, ostenta senza scrupoli una ricchezza estrema. Famosissimo lo scatto che ritraeva l’allegra famigliola su un jet privato, da quel momento in poi, il popolo del web si è indignato e si è scatenato contro la donna, colpevole di ostentare troppo lusso.

Come aveva dichiarato a Matrix Chiambretti, la moglie di Paolo Bonolis non si fa problemi e non si preoccupa dei commenti velenosi: ‘Non ho bisogno di compiacere nessuno, ho una ricchezza che oltre che essere economica, è quella di dire e fare quello che voglio’. Lui, dal canto suo, intervistato da Maurizio Costanzo, aveva detto di lei: ‘Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è una ‘para**la’. In tanti abboccano con tutte le scarpe: lei si diverte e passa il tempo’.

Negli ultimi giorni una nuova polemica da parte degli haters: la gente si chiede perché nelle foto che pubblica mentre è al lavoro, oppure con gli amici o magari con i figli, non sia mai presente il marito Paolo. Ancora una volta l’imprenditrice ha risposto a tono e ha postato un’altra foto, scattata durante la stessa serata della precedente, in cui c’è proprio Bonolis e la scritta: ‘Per chi chiede perché Paolo non è mai con me…? A volte le cose sono diverse da quelle che ci mostrano’.