Il Trono di Spade a nozze: Jon Snow e Ygritte si sono sposati

Galeotto fu, nel 2012, il set islandese della seconda stagione del telefilm Il Trono di Spade. Come dichiara lo stesso Kit Harington alla rivista americana Vogue: ‘È stato facile innamorarmi di lei, il ricordo a cui tengo di più in questa serie sono le tre settimane che abbiamo trascorso in Islanda per filmare la seconda stagione perché quella terra è bellissima, perché l’aurora boreale è magica e perché è stato lì che mi sono innamorato’.

Dopo quel periodo, il loro amore è sbocciato e il loro legame si è consolidato nel tempo, tanto da decidere di sposarsi. Sabato 23 Giugno 2018, Jon Snow e Ygritte si sono uniti in matrimonio nella chiesa Rayne Church di Kirkton of Rayne, nell’Aberdeenshire, in Scozia, patria della sposa. Come in una vera favola, il ricevimento ha avuto luogo nel castello di Wardhill, la casa dell’infanzia di Rose.

Testimoni della loro promessa d’amore, all’evento erano presenti quasi tutti gli attori del cast. Lo sposo era visibilmente emozionato e lei, dopo essersi fatta attendere un’ora, è arrivata con un abito in pizzo firmato da Elie Saab, un lungo velo e una coroncina di fiori in testa. Accompagnata dal padre, discendente di re Carlo II di Scozia e di Inghilterra, la sposa era raggiante e ha salutato tutti i presenti con un ‘Ciao a tutti!’. Come da copione, Rose aveva quasi ucciso Kit, adesso potranno godersi in tranquillità la vita matrimoniale.