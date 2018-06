Giuliano Sangiorgi dei Negramaro annuncia che diventerà papà

Anche Giuliano Sangiorgi ha usato Instagram per comunicare una bella notizia ai suoi fans. Nel pomeriggio di Domenica 24 Giugno 2018 ha postato una foto con ‘Niente panico! Come sopravvivere alla paternità’, libro di Patrizio Cossa, e sotto la didascalia: ‘Scegliamo il nome?’.

Il cantante, 39 anni compiuti a Gennaio scorso, leader dei Negramaro, aspetta un figlio dalla compagna Ilaria Macchia, salentina come lui, scrittrice e sceneggiatrice.

Proprio nello stesso giorno parte da Lignano Sabbiadoro ‘Amore che torni tour’, la nuova tournée del gruppo, che li porterà negli stadi più importanti di tutta Italia: il 27 Giugno saranno a San Siro, il 30 Giugno si esibiranno all’Olimpico, il 5 Luglio sarà la volta di Pescara, l’8 Luglio di Messina e il 13 Luglio torneranno nella loro terra, a Lecce.

Giuliano è sempre stato molto riservato, ma si vede che la gioia per il lieto evento è troppa e ha voluto annunciarlo a tutti. Come ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair, desiderava già da tempo un figlio: ‘Ilaria e io ne parliamo da un po’. Ma il dubbio è: io mi dico che lo voglio ma lo sento davvero questo desiderio o potrei vivere tutta la vita così? Non lo so. So solo che siamo pronti’.