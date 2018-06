Gemma Galgani è nel cast di Temptation Island 5

Dopo aver svelato l’identità delle sei coppie, che parteciperanno allo show per mettere alla prova il loro amore e la loro fedeltà, arriva una nuova notizia bomba che piacerà di sicuro agli appassionati del Trono Over di Uomini e Donne: Gemma Galgani prenderà parte alla quinta edizione di Temptation Island.

Dopo le disavventure sentimentali e la fine di ben tre storie, l’ultima con Marco, ex spogliarellista e personal trainer, Gemma volta pagina e arriva sull’isola. Quale sarà il suo ruolo? Non sarà, chiaramente, una fidanzata né tantomeno una tentatrice, cosa farà quindi? A quanto pare, la dama dovrà dare man forte al conduttore, Filippo Bisciglia, e avrà modo di incontrare tutti i concorrenti, anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri che conosce già da tempo.

Il reality, format prodotto da Maria De Filippi, non andrà più in onda Giovedì 5 Luglio, ma sembra che si debba aspettare Lunedì 9 luglio (o al massimo Giovedì12 Luglio).

Anche se non si sa con esattezza la data ufficiale dell’inizio, le riprese del programma stanno procedendo, ma bisogna aspettare ancora qualche giorno per sapere cosa sta accadendo nei due villaggi, quello delle fidanzate e quello dei fidanzati, e come si sta comportando Gemma nel gestire storie d’amore, eventuali tradimenti e tanto altro.