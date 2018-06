Brigitte Nielsen è diventata di nuovo mamma

Dopo le foto pubblicate sui social qualche mese fa, in cui mostrava fieramente il pancione, Brigitte Nielsen era stata accusata di aver creato una trovata pubblicitaria. Chi aveva insinuato ciò dovrà ricredersi: l’attrice danese ha dato alla luce Frida, la sua prima figlia femmina, dopo quattro maschi.

Come fa sapere sulle pagine della rivista ‘People’, la bimba è nata il 22 Giugno 2018 in una clinica di Los Angeles, sta bene e pesa 2,5 kg. Brigitte, 54 anni, e il marito Mattia Dessi, 39 anni, hanno dichiarato di ‘essere sommersi dalla felicità di accogliere questa meravigliosa bambina nelle loro vite’. La coppia, sposata dal 2006, non riesce a contenere la gioia: ‘Non siamo mai stati tanto innamorati, è stato un lungo percorso, ma ne valeva la pena’.

Prima del matrimonio con Dessi, la Nielsen aveva avuto Julian, il 12 Aprile 1984, da Kasper Winding, Killian, il 15 Dicembre 1989, da Mark Gastineau, Douglas Aaron, il 19 Aprile 1993, e Raoul Jr, il 21 Maggio 1995, da Raoul Meyer.

Frida è ‘un dono del cielo’, vista l’età avanzata della mamma e le terapie per la fertilità che ha dovuto affrontare per rimanere incinta. La showgirl, con un passato segnato da qualche problema con l’alcool e da molte operazioni di chirurgia estetica, era stata aspramente criticata per questa maternità in un’età non più giovane.