L’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari, è stata ricoverata in una clinica specializzata per i disturbi alimentari e, a distanza di mesi, ha raccontato il suo percorso di guarigione dall’anoressia. Al momento, la giovane dj bolognese non è ancora fuori pericolo, ma ha assicurato che il suo iter verso il ritorno alla vita normale sta procedendo per il meglio.

‘E’ stata dura, ma ora mi sto curando’ – ha spiegato Valentina Dallari al settimanale Oggi parlando dei suoi problemi di anoressia. Mesi fa, infatti, la ex tronista aveva annunciato a tutti il suo ricovero in una struttura specializzata che si sarebbe presa cura di lei e dei suoi problemi alimentari. Erano stati i fan i primi a notare il suo netto dimagrimento e a chiederle se stesse bene, ma solo dopo diverso tempo è arrivata la conferma della Dallari sul suo precario stato di salute, fisica e psicologica.

Leggi anche: Valentina Dallari, la ex tronista di Uomini e Donne è malata: ‘Soffro di disturbi alimentari’

Valentina Dallari: ‘Sto lavorando tanto per riprendermi quello che avevo’

‘Ho ricevuto tantissimi messaggi in questi mesi’ – ha raccontato con entusiasmo Valentina – ‘E’ stato molto bello e molto intimo poter essere sincera e condividere le mie debolezze con il pubblico’.

La Dallari ha rassicurato anche i suoi fan sul percorso di guarigione che sta affrontando, spiegando che in questo momento è ancora in una struttura specializzata: ‘Sto lavorando tanto e tutti i giorni per poter riprendermi quello che avevo’.

Valentina, infatti, dopo il percorso a Uomini e Donne e il fidanzamento – poi concluso – con l’ex corteggiatore Andrea Melchiorre, aveva intrapreso la carriera di dj affermandosi come una delle più richieste a livello nazionale.

La malattia ha rappresentato per lei una battuta d’arresto e, proprio in merito, l’ex tronista ha voluto lanciare un messaggio a chi, come lei, soffre o ha sofferto di anoressia.

‘A soffrire di anoressia non ci si arriva. Ci si ammala e basta’ – ha detto – ‘E la guarigione è un percorso. Il mio sta procedendo per il meglio’.

A prendersi cura di lei, al momento, oltre ai medici della struttura nella quale è ricoverata anche i genitori e il fidanzato Alessandro De Luca con il quale ha intrecciato una relazione più di un anno fa.