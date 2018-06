Il passaggio di Mara Venier alla Rai è imminente e la conduttrice ha salutato gli Amici di Tu sì que vales con un divertente messaggio su Instagram. Grata a Maria De Filippi e al programma del sabato sera, che ha segnato il suo ritorno a Mediaset nel 2014, ‘zia Mara’ è pronta per riprendere il timone di Domenica In dalla prossima stagione televisiva.

‘Mi mancherete amici miei…ma tanto…’ – ha scritto Mara Venier su Instagram, abbracciando virtualmente tutto il gruppo di lavoro di Tu sì que vales. La sua prima partecipazione allo show fu nelle vesti di giudice esterno e, visto il gradimento da parte del pubblico e l’ironia della conduttrice, Maria De Filippi decise di investirla del ruolo di quarto giudice del talent accanto a Rudy Zerbi, Gerry Scotti e all’ultimo arrivato Teo Mammucari. Chi prenderà, dunque, il posto della Venier nel programma di Canale 5?

Mara Venier da Tu sì que vales a Domenica In

In attesa di sapere come verrà modificato il cast di Tu sì que vales vista l’assenza di Mara Venier, notizie più certe si hanno sul futuro della conduttrice.

Con netto anticipo rispetto alla definizione dei palinsesti Rai, la Venier ha ufficializzato il suo passaggio alla tv di Stato e il ritorno a Domenica In, di cui è stato volto per molti anni.

La conduttrice prenderà il timone della trasmissione insieme a Cristina Parodi, reduce da una stagione infelice per il programma di Rai 1.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, i vertici di Viale Mazzini sembra che abbiano deciso di concedere maggiore spazio a ‘zia Mara’, certi del suo ascendente sui telespettatori italiani e pronti a dichiarare così ‘guerra’ alla domenica di Barbara D’Urso.

Mara Venier, una ‘figura calda’ per Rai 1

Il direttore di Rai 1, Angelo Teodoli, ha definito Mara Venier ‘una figura calda, più vicina al pubblico del primo canale’.

Deriverebbe proprio da questo, dunque, la decisione di riportare la conduttrice a Domenica In nel tentativo di battere la concorrenza e rimediare ad una stagione davvero infelice.

La Domenica In di Cristina Parodi, infatti, è stata ‘un progetto non in linea con il pomeriggio festivo, sia nella costruzione, sia nei temi trattati’ e, proprio per questo, si è deciso di ricostruire il programma partendo proprio dalla conduttrice.

