Sarebbe giunta al capolinea (o quasi) la relazione tra Laura Torrisi e Luca Betti: i due pare che siano in crisi e che lei si stia riavvicinando all’ex Leonardo Pieraccioni con il quale ha una figlia, Martina. A far pensare che l’attrice e il pilota si siano detti addio è l’assenza di foto sui social dove, fino a qualche tempo fa, si mostravano uniti e felici.

La relazione tra Laura Torrisi e Luca Betti è iniziata circa un anno fa e sembrava essere destinata a durare. I due, infatti, avevano deciso di intraprendere una luna di miele in giro per il mondo documentando sui social le loro esperienze e scambiandosi messaggi d’amore pieni di romanticismo. Secondo il settimanale Spy, però, pare che l’idillio tra i due sia già finito a causa del carattere del pilota, troppo avvezzo ai viaggi, un po’ burbero e dall’indole ‘vagabonda’.

Laura Torrisi, ritorno di fiamma con Leonardo Pieraccioni?

Se la crisi tra Laura Torrisi e Luca Betti sembra aver rovinato definitivamente il rapporto tra i due, lo stesso non si può dire del legame tra l’attrice e Leonardo Pieraccioni.

La Torrisi e il regista toscano, infatti, dopo la nascita della figlia Martina, si sono separati ma hanno sempre mantenuto rapporti civili.

In seguito alla crisi tra Laura e Betti, però, sembra che la Torrisi stia facendo marcia indietro e abbia rivalutato l’importanza dell’ex compagno nella sua vita.

‘Noi come ex non siamo un fallimento’ – aveva dichiarato l’attrice in una intervista, spiegando come tra lei e Pieraccioni ci fosse maggiore stima e un dialogo migliore rispetto ai tempi del fidanzamento.

La relazione tra i due finì nel 2014, qualche tempo dopo la nascita della figlia Martina, ma la Torrisi e Pieraccioni decisero di ufficializzare la rottura solo dopo l’uscita di alcune foto che ritraevano l’attrice insieme a Alessio Occhiocupo.

In quell’occasione, dunque, il regista chiarì che l’amore tra loro era finito da tempo ma che entrambi avevano deciso di non parlarne per metabolizzare la rottura e per non finire sotto l’occhio dei riflettori.

Per il bene della figlia, però, la Torrisi e Pieraccioni hanno sempre mantenuto un buon rapporto e sono state numerose le vacanze fatte insieme per preservare la serenità della piccola Martina.

