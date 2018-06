Un Posto al Sole, Sara Ricci entra nel cast: ‘Sarò una donna di altri tempi, ne vedrete delle belle’

Sara Ricci, ex attrice della soap opera ‘Vivere’ entra nel cast di ‘Un Posto al sole’. Dopo Caterina Vertova, che interpreta la perfida Veronica Viscardi, un’altra protagonista delle soap opera targate Mediaset, si trasferisce ai piedi del Vesuvio per varcare i cancelli di Palazzo Palladini. La Ricci sarà a Posillipo per ‘imparentarsi’ con la famiglia Poggi.

Sara Ricci, che aveva interpretato il ruolo della dolce Adriana Gherardi in ‘Vivere’, nella soap opera partenopea vestirà i panni di Adele Picardi. ‘Una donna d’altri tempi’, confessa l’attrice romana al settimanale Nuovo.

L’ex protagonista di ‘Vivere’ interagirà con la famiglia Poggi: ‘Ne vedrete delle belle’, ammette l’attrice. L’entrata in scena della Ricci dovrebbe avvenire a breve. Adele Picardi è infatti la consorte di Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro) il padre di Susanna, la fidanzata di Niko. Giulia, mamma del quasi avvocato Poggi, ha infatti organizzato un pranzo con i ‘consuoceri’ in Terrazza che dovrebbe svolgersi presto.

Susanna ha sempre parlato dei genitori e descritto il papà come un militare integerrimo molto legato a Pasquale, ex fidanzato dell’attuale compagna di Niko. Conoscendo le abilità culinarie di Giulia e i simpatici abitanti della terrazza di Palazzo Palladini, le premesse per un pranzo rocambolesco, ci sono tutte e Sara Ricci sarà tra i protagonisti.

Intanto, l’attrice romana si è detta entusiasta di questa nuova avventura e ha espresso tantissimi apprezzamenti nei confronti di Adele Picardi, il suo nuovo personaggio.