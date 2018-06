Massimo Giletti contro Selvaggia Lucarelli: ‘Su Corona non è informata’

A quattro giorni dall’intervista bomba di Massimo Giletti a Fabrizio Corona per ‘Non è l’Arena’, continuano le polemiche. Questa volta a scagliarsi duramente contro Selvaggia Lucarelli è lo stesso conduttore del noto programma domenicale di La7, che ha accusato l’opinionista de Il Fatto Quotidiano di essere scarsamente informata sulle vicende giudiziarie dell’ex re delle paparazzate.

Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente l’intervista di Fabrizio Corona andata in onda domenica scorsa e accusato il conduttore di aver messo in scena un programma che ha ‘trattato come una star un pluricondannato’. Massimo Giletti ha difeso il suo operato e durante un’intervista rilasciata a Radio Capital ha mosso pesanti accuse nei confronti della Lucarelli.

L’attacco di Massimo Giletti a Selvaggia Lucarelli

‘C’è libertà di non partecipare a un confronto televisivo e Selvaggia Lucarelli ne ha tutto il diritto. Ma anche chi scrive sui giornali deve studiare le carte. L’ultimo processo di Corona si è concluso con l’assoluzione’, ha tuonato il conduttore di ‘Non è l’Arena’ ricordando che l’opinionista e blogger era stata invitata a partecipare al programma per confrontarsi con Fabrizio Corona.

Massimo Giletti, durante l’intervista, ha preso le distanze dalle frasi sessiste che l’imprenditore ha rivolto nei confronti di Selvaggia Lucarelli, ma non ci sta ad essere criticato per come è stata gestita l’intervista a Corona.

Selvaggia Lucarelli, dal canto suo, ha puntato il dito contro Giletti e fatto notare che, essendo l’intervista registrata, avrebbe potuto tagliare l’espressione sessista usata da Fabrizio Corona nei suoi confronti.

In passato Selvaggia Lucarelli è stata querelata dall’ex marito di Nina Moric per un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano e riguardante le vicende giudiziarie di Corona. Per questo motivo Giletti l’avrebbe voluta in trasmissione, invito negato dalla blogger che su facebook ha dichiarato di aver rifiutato per non prendere parte a ‘una furbata televisiva mascherata da confronto tv’.

Selvaggia Lucarelli risponde a Massimo Giletti

Massimo Giletti è intervenuto anche a ‘La Zanzara’ difendendo le sue scelte editoriali e la decisione di non aver censurato gli interventi di Fabrizio Corona. ‘La Lucarelli ha detto una bugia. Non sa che Corona per quei soldi non è mai stato condannato (i soldi tenuti dall’imprenditore nel controsoffitto, ndr). Di cosa stiamo parlando? Non ho tagliato la frase sessista e becera perché la mia è televisione-verità e comunque ho detto chiaramente che ha sbagliato. Perché devo tagliare? Ha sbagliato ma non la taglio’, ha dichiarato il conduttore di ‘Non è L’Arena’

Selvaggia Lucarelli non è certo rimasta ad ascoltare e non ha atteso molto prima di rispondere al conduttore di ‘Non è L’arena’. ‘Sono due giorni che Giletti va in radio dicendo che sono informata male. Qui non serve neppure leggere le carte. Io sono informata bene. La condanna è di un anno fa ed è su tutti i siti di informazione’, ha scritto l’opinionista su Twitter.