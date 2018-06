C’è un nuovo ‘asso pigliatutto’ in casa Rai: è Francesca Fialdini di La Vita in Diretta, la conduttrice massese che, secondo autorevolissimi rumors sui nuovi palinsesti della TV di stato, nella prossima stagione televisiva sarà impegnata su diversi fronti, persino come attrice. Confermatissima alla guida del talk show quotidiano di Rai 1 (ma accanto a lei non ci sarà più Marco Liorni, sostituito da Tiberio Timperi) e dello Zecchino d’oro 2018, la Fialdini apparirà infatti nella fiction Un Passo dal Cielo con Daniele Liotti, e in almeno altre tre trasmissioni.

Ribadiamo che al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, in attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2018-19 prevista il prossimo 27 giugno, ma le fonti sono autorevoli e non dovrebbe esserci alcun dubbio sull’ascesa di Francesca Fialdini a nuova ‘primadonna’ dell’azienda di viale Mazzini.

Dunque ricapitolando: oltre a La Vita in Diretta con Tiberio Timperi (con cui peraltro ha già lavorato nel 2013 a Unomattina in famiglia) e alla 61^ edizione dello Zecchino d’oro (per lei sarà la terza conduzione di fila dello storico festival canoro per bambini) Francesca Fialdini avrà pure un programma nuovo di zecca su Rai 3 di cui per il momento non si sa ancora nulla, se non che sarà realizzato in esterna insieme ad Angela Rafanelli, e soprattutto esordirà nel mondo della recitazione partecipando, seppur in un piccolo ruolo, alla quinta stagione della popolarissima serie televisiva Un Passo dal Cielo, dove probabilmente vestirà i panni di una suora accusata di omicidio.

Ma non solo: il 23 giugno la Fialdini condurrà con Alberto Matano la cerimonia di premiazione del X Premio Biagio Agnes che sarà poi trasmessa il 27 giugno su Rai 1 in seconda serata) ed è in pole position per presentare, ancora con Timperi, la serata Una Voce per Padre Pio.

Davvero niente male per la 38enne Francesca Fialdini, che da La Vita in Diretta sembra essere partita alla conquista di un posto sempre più dominante all’interno dei palinsesti Rai, potendo del resto vantare una professionalità che le viene riconosciuta quasi unanimemente.

Eppure anche lei ha dovuto lottare contro le malelingue sessiste, che l’anno scorso più o meno di questi tempi avevano insinuato che la sua rapida scalata all’interno dell’azienda Rai fosse dovuta alla ‘vicinanza’ (estrema vicinanza, diciamo così) con il direttore generale Mario Orfeo. Ipotesi seccamente smentita dalla TV di stato, anche se la vita sentimentale della Fialdini rimane un grande mistero, visto che la conduttrice ha dichiarato di essere legata a una persona da circa cinque anni, sulla cui identità però nessuno sa dire nulla.