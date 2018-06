Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi debutta con ‘Pizza e fichi’ un pezzo trap

Pietro, il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan debutta con un pezzo trap. Ventidue anni e un nome d’arte: Tredici Pietro, il piccolo di casa Morandi ha intrapreso una strada diversa da quella di papà Gianni e ha esordito nel panorama della musica trap con il pezzo ‘Pizza e fichi’. Il singolo è stato prodotto da Mr. Monk e il video su youtube ha già più di 76 mila visualizzazioni.

Chi lo avrebbe mai detto, Pietro il figlio di Gianni Morandi e Anna ha scelto la trap, il sottogenere musicale dell’hip hop che sta impazzando tra i giovanissimi.

Tredici Pietro canta ‘Pizza e fichi’, il suo primo singolo. ‘Sono l’ultimo arrivato, ma anche l’ultimo ad andarsene’, intona nel testo della canzone trap che sarà in vendita in tutti gli store a partire dal prossimo 22 giugno. Il video musicale che accompagna l’uscita della canzone è stato girato da Marco Bonalumi & Matteo Gianino.

Una passione per il rap e la trap, che non ha mai nascosto neanche a papà Gianni, in un video pubblicato tempo fa dal cantante, il ventiduenne dichiarava il suo amore per artisti come Izi, Tedua e la Dark Polo Gang.

‘Metto fuori la testa dal buco, okay. Guardo cosa succede qui intorno okay’, recita il testo di ‘Pizza e Fichi’. Così anche Pietro si fa strada nel mondo musicale dopo papà Gianni e il fratello Marco.

‘Questo è Tredici Pietro, mica pizza e fichi’, canta il figlio di Morandi. Chissà se riuscirà anche lui ad avere successo come papà Gianni che ha esordito a 18 anni, nel 1962, quando la musica trap non era neanche nata.