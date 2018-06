Decine di commenti alla dolce dedica di Michelle Hunziker ai bambini che la bionda showgirl ha postato sul suo profilo Instagram, corredata da una tenera immagine di un neonato (forse uno dei suoi figli): un vero e proprio ‘inno alla vita’ e un invito a far figli e a godersi appieno ogni istante della loro crescita, senza perdere mai entusiasmo anche nei momenti più difficili. Tra l’altro qualcuno ha notato che negli ultimi giorni Michelle ha pubblicato diversi post a tema bambini, che stia cercando di dirci qualcosa?…

Eh sì, perché l’eventuale quarto figlio di Michelle Hunziker è atteso da tempo come un piccolo ‘messia’ (perdonateci l’ardito paragone), e ogni mezzo indizio che possa suggerire una nuova gravidanza mette subito sul chi vive tutte le redazioni di gossip e i fan della conduttrice italo-svizzera.

Per il momento comunque non ci sono conferme che Michelle Hunziker sia davvero incinta, per cui è probabile che la dedica postata su Instagram sia stata dettata dalla semplice volontà di condividere il suo amore per i bambini con le sue follower mamme, che non ha caso hanno risposto in maniera entusiasta.

‘Crescono alla velocità della luce’, ha scritto Michelle Hunziker nella sua dedica ai bambini, ‘Godetevi ogni istante del loro percorso, ogni gesto è una conquista: il gorgheggio, il sorriso sdentato, ogni vomitino e ruttino. Sono momenti che resteranno per sempre nel vostro cuore e vi aiuteranno a ristabilire le priorità nella vita, insomma sono ‘piezz’e core’.

Com’è noto i figli di Michelle Hunziker sono la ben nota Aurora Ramazzotti, nata il 5 dicembre 1996 dal matrimonio con Eros Ramazzotti, e Sole e Celeste Trussardi, nate rispettivamente il 10 ottobre 2013 e l’8 marzo 2015 dalle nozze con l’imprenditore Tomaso Trussardi, erede della storica dinastia di stilisti. Ben tre femmine, quindi, e ora forse ci starebbe bene un bel maschietto. Del resto è stata la diretta interessata a dichiarare un anno fa che lei e Tomaso ci stavano pensando (ma non subito) e che la figlia Sole ha chiesto un fratellino.

E allora Michelle, non vorresti mica deludere le legittime aspettative della tua secondogenita!