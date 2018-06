Stando alle ultime indiscrezioni, Flavio Insinna avrebbe una nuova fidanzata, non del tutto sconosciuta alle telecamere: il suo nome è Adriana Riccio, 38enne ex concorrente di Affari Tuoi durante la stagione 2016, nota nel mondo del taekwondo per essere stata medaglia di bronzo ai campionati del mondo.

A rendere noto il nome della presunta fidanzata di Flavio Insinna è il sito Dagospia che rivela: ‘I due tengono la relazione nascosta ma pare stiano insieme da almeno un anno…’. Il volto di Rai 1, dunque, potrebbe aver incontrato l’amore proprio negli studi televisivi di Affari Tuoi, programma cui la Riccio ha preso parte nel 2016 rappresentando la regione Veneto. Il colpo di fulmine tra i due potrebbe essere scoppiato mesi dopo, ma solo nelle ultime ore il gossip è venuto a galla.

Adriana Riccio, chi è la nuova fidanzata di Flavio Insinna?

Adriana Riccio, oltre ad essere stata una ex concorrente di Affari Tuoi e ad aver vinto 36mila euro nella puntata dell’1 febbraio 2016, è una nota sportiva.

Istruttore della Nazionale Italiana di Taekwon-do ITF, la Riccio è originaria di Mirano ed è una delle rappresentanti del taekwondo italiano: nel 2014 si è portata a casa il titolo di campionessa europea di taekwon do ITF e si è aggiudicata la medaglia di bronzo al campionato del mondo.

La sua partecipazione ad Affari Tuoi è avvenuta qualche mese dopo le vittorie sportive: ‘Ho fatto il provino a novembre’ – aveva raccontato la Riccio a Il Gazzettino – ‘Ma quando mi hanno scelta ho dovuto lasciare perdere per motivi di lavoro: ero appena tornata dall’Europeo in Scozia con la nazionale’.

Poi, però, la produzione del quiz show di Rai 1 l’ha ricontattata: ‘Dopo qualche giorno mi hanno proposto di girare a Roma, al teatro delle Vittorie, durante le feste, così ho accettato’.

Così, il destino ha permesso ad Adriana Riccio di vincere ben 36mila euro e di conoscere quello che il gossip definisce il suo nuovo fidanzato, Flavio Insinna.

Flavio Insinna torna a L’Eredità

Intanto, proprio nelle ultime ore, il nome del conduttore di Rai 1 è tornato alla ribalta per la conduzione de L’Eredità al posto del compianto Fabrizio Frizzi.

Dopo la chiusura di Affari Tuoi e le polemiche nate in seguito agli audio mostrati da Striscia la notizia, Flavio Insinna è stato ‘riabilitato’ ed è pronto a tornare sulle scene in un quiz show tra i più amati della tv di Stato.

A tal proposito, non sono mancate le polemiche, ma i dirigenti Rai sono pronti a scommettere sulla riuscita di Insinna al timone de L’Eredità.

