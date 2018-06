Tu sei l’amore della mia vita, la ragione per cui ringrazio Dio ogni giorno, la mia migliore amica, il mio incubo peggiore , la persona che mi fa più ridere e commuovere allo stesso tempo. Ti amo da morire amore mio! You are the love of my life little stinky feet , my best friend, my worst nightmare, the reason why I thank God every day , the funniest little thing I ve ever met in my life. Mom loves u to the and back.

A post shared by Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) on May 19, 2018 at 8:41pm PDT