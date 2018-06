Belen Rodriguez litiga con un paparazzo e gli strappa gli occhiali

Belén Rodriguez, durante un evento pubblico, si è avventata su un paparazzo strappandogli gli occhiali. La showgirl, in preda ad uno scatto d’ira non ha resistito e si è resa protagonista di una nuova lite con i fotografi. Tempo fa aveva ammesso di essere stanca dei continui pedinamento. L’ex moglie di Stefano De Martino è costantemente seguita dai fotografi, in particolar modo in questo periodo visto che si vocifera di una crisi con il compagno Andrea Iannone.

‘Essere pedinata mi crea uno scompenso mentale… andrò in terapia’, aveva confessato Belén Rodriguez, la quale si è scagliata contro un paparazzo.

Belén Rodriguez strappa gli occhiali a un paparazzo

Belén Rodriguez era ospite di un evento organizzato da Swaroski, come sempre la showgirl era circondata dai fotografi e così si è sfogata contro uno di loro.

Sentitasi probabilmente sotto assedio, Belén si è avventata contro un paparazzo e gli ha strappato gli occhiali dal viso per poi gettarli a terra in preda a un gesto d’ira.

A documentare l’accaduto è stato il settimanale ‘Diva e Donna’. Non è la prima volta che la showgirl argentina litiga con i paparazzi e dimostra la sua insofferenza per essere costantemente seguita e tempestata di ‘click’ delle macchine fotografiche. Lo scorso maggio, Belén aveva discusso con i paparazzi appostati sotto casa sua.

Belén Rodriguez la crisi con Andrea Iannone e il flop di Balalaika

La showgirl, in base a rumors insistenti, sarebbe in crisi con il fidanzato Andrea Iannone. Belen, secondo il settimanale Chi, aveva confessato di essere in pausa con il motociclista ma la showgirl aveva poi smentito affermando di non aver mai rilasciato quella dichiarazione alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Intanto la Rodriguez si è gettata a capofitto nel progetto lavorativo di ‘Balalaika’. Il nuovo programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali 2018 che la showgirl argentina conduce insieme a Ilary Blasi e Nicola Savino non sta avendo i risultati sperati e di puntata in puntata perde sempre più ascolti. Il terzo appuntamento ha attirato davanti allo schermo 1.822.000 persone per il 10,9% di share, quasi due punti in meno rispetto alla seconda puntata andata in onda domenica scorsa. Parte del pubblico lamenta la troppa attenzione all’intrattenimento e gli scarsi approfondimenti calcistici.

Insomma, probabilmente per la showgirl argentina non è un momento d’oro e così la già nota antipatia della Rodriguez nei confronti dei paparazzi, unita al momento non semplice, ha dato vita alla recente lite con un fotografo.