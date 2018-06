Ad intervenire su Fabrizio Corona anche Maurizio Costanzo, che si è scagliato contro l’imprenditore utilizzando dure parole: il giornalista l’ha, infatti, definito uno ‘sciagurato’ che fa solo del male. Nel corso dell’intervista a ‘Non è l’Arena’, Corona ha, infatti, suscitato parecchi dibattiti e discussioni ‘attaccando’ in un primo momento Selvaggia Lucarelli definendola una ‘non giornalista’, per poi scagliarsi contro Giampiero Mughini.

‘Andrebbe curato per le sue patologie’, afferma dunque Maurizio Costanzo su Fabrizio Corona. Il giornalista romano è stato tra i primi ad aver dato la possibilità all’imprenditore di parlare in TV, in quanto conoscesse bene il padre: ‘Ho il forte sospetto che sia come un bambino a cui sia mancato amore’, prosegue Costanzo che non riesce, nonostante tutto, a provare antipatia nei confronti dell’ex fidanzato di Belén Rodriguez.

Leggi anche: Non è l’arena, Fabrizio Corona attacca Selvaggia Lucarelli

Maurizio Costanzo su Fabrizio Corona: ‘Non sono uno psicologo ma…’

A pochi giorni dall’intervista a Non è l’Arena che ha visto protagonista Fabrizio Corona, è Maurizio Costanzo ad intervenire esprimendo un personale parere.

‘Uno sciagurato che andrebbe curato per le sue patologie’, commenta in un primo momento il giornalista, ‘Una persona che fa del male. Perché come ci sono persone che fanno opere di bene ci sono altre che invece fanno opere di male’.

Poi, Maurizio Costanzo prosegue affermando ‘Personalmente penso di avere il pregio di essere stato tra i primi a dare la possibilità a Corona di parlare. Conoscevo il padre, un bravo giornalista, da cui lui non ha certo ripreso. Basta guardarlo per constatare come la voglia di stupire e fare casino ce l’abbia negli occhi’.

Leggi anche: Francesca Barra attaccata per non aver difeso la Lucarelli: ‘Ha massacrato la mia famiglia’

Fabrizio Corona, ‘Un bambino a cui è mancato amore’

Dopo aver utilizzato forti e dure parole nei confronti di Fabrizio Corona, Maurizio Costanzo afferma: ‘Tuttavia non riesco a provare un’antipatia nei suoi confronti, non faccio lo psicologo ma ho l’impressione che lui sia un soggetto patologico e debba essere curato in terapia’.

Poi, riferendosi sempre all’intervista diretta da Massimo Giletti afferma: ‘Mi dispiace per come ha trattato Mughini. Giampiero è un uomo molto intelligente e non merita certi trattamenti’.

‘Ho il forte sospetto che sia come un bambino a cui sia mancato amore’, conclude così il giornalista romano, lasciando un’opinione personale che potrebbe ‘giustificare’ alcuni comportamenti incompresi di Fabrizio Corona.