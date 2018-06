Stanno insieme da pochi mesi ma fanno già progetti importanti: Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano, la decisione è ormai presa, e le nozze saranno celebrate non appena l’ex nuotatore azzurro avrà superato (secondo le sue aspettative) quella che definisce una ‘bufera’, ossia l’inchiesta sul doping per cui la procura della NADO (National Anti-Doping Organizations) ha chiesto nei suoi confronti ben 8 anni di squalifica (simbolici, visto che Magnini si è ormai ritirato dall’attività agonistica) per favoreggiamento, consumo e somministrazione di sostanze dopanti.

‘Giorgia e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi’, ha detto Filippo Magnini in un’intervista a Chi, ‘Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze. Stavo per partire come concorrente di Pechino Express 7 con mia sorella Laura, ma la procura sportiva ha chiesto 8 anni di squalifica per doping nonostante io mi sia ritirato da tempo, così ho deciso di rimanere a casa per difendermi’.

Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini, altra stella italiana del nuoto, è sicuro della propria innocenza: ‘Sono stato uno degli atleti più controllati, ma ne uscirò pulito anche questa volta. Credo che questo accanimento nei miei confronti sia dovuto al fatto che ho pestato i piedi a qualcuno’.

Anche la nuova fidanzata di Filippo Magnini, Giorgia Palmas, non ha dubbi sull’estraneità del compagno in merito alle accuse di doping: ‘Io difendo Filippo, in primis come uomo e poi come atleta che ha reso grande l’Italia. Quindi prima superiamo questa battaglia, poi…’.

…poi Magnini e Giorgia Palmas si sposeranno: ‘ Sì, parliamo già di matrimonio e abbiamo deciso che lo faremo sulla spiaggia, in Sardegna. Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla mia bambina, Sofia’.

Sofia è la bimba che Giorgia Palmas ha avuto nel 2008 dall’ex calciatore Davide Bombardini, suo compagno dell’epoca. In seguito l’ex velina di Striscia la Notizia è stata fidanzata per cinque anni con Vittorio Brumotti, campione di bike trial e inviato dello stesso TG satirico di Canale 5. La Palmas e Brumotti si sono lasciati lo scorso anno e i loro rapporti sono attualmente molto freddi, tanto che recentemente, a Verissimo, la showgirl sarda ha dichiarato di non essere rimasta amica con il suo ex.