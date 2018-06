Durissima risposta di Heather Parisi a Stefano Gabbana, il celebre stilista che ultimamente sembra si diverta un mondo a fare il troll sui social, insultando gratuitamente alcune star anche con epiteti piuttosto sprezzanti. E così, dopo aver definito ‘ignorante’ Miley Cyrus, ‘bruttissima’ Selena Gomez e ‘bimbominkia’ Riki Marcuzzo, il sodale di Domenico Dolce se l’è presa senza apparenti motivi con Heather Parisi dandole della ‘str**za’ in un commento su Instagram. Solo che l’ex ballerina, famosa per il suo carattere fumantino, gli ha risposto a tono…

L’insulto di Stefano Gabbana a Heather Parisi è apparso qualche tempo fa su Instagram, sotto l’immagine della showgirl in compagnia di un amico: ‘Ma sta str**za ancora che gira????’, ha scritto l’inacidito stilista, che come abbiamo detto non è nuovo a simili ‘apprezzamenti’ sui social network, e a distanza di qualche settimana la Parisi (che evidentemente non si era accorta subito del commento di Gabbana) è passata al contrattacco.

Un triste viale del tramonto https://t.co/7pVEYAlbgT

Di questi tempi ricevere un'offesa da Stefano Gabbana è un ONORE.

Il triste e malinconico declino di quello che fu e non è più. H* #heatherparisi #StefanoGabbana @dolcegabbana pic.twitter.com/drPocpBII0 — Heather Parisi (@heather_parisi) June 19, 2018

‘Un triste viale del tramonto’, ha scritto Heather Parisi su Twitter, riferendosi al suo illustre hater, ‘Di questi tempi ricevere un’offesa da Stefano Gabbana è un onore. Il triste e malinconico declino di quello che fu e non è più’. Il tutto corredato da un link al suo blog dove ci è andata ancora più pesante. Leggete un po’…

‘C’è un pazzo sui social che si spaccia per Stefano Gabbana oppure Stefano Gabbana sui social ha deciso di dichiarare al mondo intero la sua precoce demenza senile. La lista delle sue farneticazioni è lunga e di lunga data. Ultimi della lista, Miley Cirus definita ‘una ignorante’, Selena Gomes complimentata con la definizione di ‘è proprio brutta’, e adesso anche la sottoscritta, Heather Parisi, definita ‘str**za’. Il tutto senza apparente motivo. Stefano Gabbana è uno di quei ‘closet case’ che anche dopo aver fatto ‘coming out’, vive la propria sessualità con la rabbia e la frustrazione dell’omofobico. Che cattivo esempio di uomo, di gay e di italiano’.

Insomma, vista la (legittima) risposta di Heather Parisi a Stefano Gabbana (e ricordando certi precedenti, per esempio con Magalli o con Lorella Cuccarini dopo Nemicamatissima), noi consiglieremmo di pensarci non due ma tre o quattro volte prima di attaccare per un qualunque motivo l’ex primadonna di Fantastico…