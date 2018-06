Gianni Sperti: ‘Io e Tina litighiamo anche nei camerini’

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono il gatto e la volpe di ‘Uomini e Donne’, i due opinionisti litigano spesso davanti alle telecamere e non solo. A detta dell’ex ballerino, infatti, i battibecchi continuano anche dietro le quinte del programma di Maria De Filippi. Gianni Sperti ha infatti ammesso che lui e la Cipollari discutono spesso, anche in camerino.

Intervistato da ‘Uomini e Donne magazine’, l’ex marito di Paola Barale ha raccontato cosa accade nel backstage del celebre dating show di Canale 5 di cui ormai è parte integrante da tempo. Nonostante litighi spesso con Tina Cipollari, l’ex ballerino si sente molto legato alla sua partner nello show e la loro amicizia dura ormai da 10 anni.

Gianni Sperti: ‘Io e Tina litighiamo nei camerini’

‘Sono la vittima preferita di Tina Cipollari’, è così che si definisce Gianni Sperti nel commentare i molteplici battibecchi tra lui e la famosa vamp che spesso animano i pomeriggi dei telespettatori che seguono ‘Uomini e Donne’.

‘Tina ha una una grande fantasia e, sfruttando il fatto che spesso casco nei suoi tranelli, si inventa storie che porta avanti per ore senza che io me ne accorga. Insieme siamo una bella squadra’, ha dichiarato l’ex ballerino.

Le ‘scenate’ di Tina Cipollari durante ‘Uomini e Donne’ sono celebri, il suo ‘No Maria io esco’ o i molteplici battibecchi con Gemma Galgani sono diventati una routine amata e seguita dal pubblico del dating show. Gianni Sperti ha rivelato che quando la vamp si arrabbia, ‘non fa sconti a nessuno’ e ovviamente neanche a lui, suo collega e compagno di avventura.

‘Confesso che il più delle volte le liti proseguono anche nei camerini, fino a che non ci sentiamo con calma e voltiamo pagina’, ha ammesso Gianni Sperti.

Le liti dunque non si limitano ad animare il programma, ma evidentemente colorano anche il dietro le quinte della trasmissione di Canale 5 e i due colleghi hanno bisogno di calma e tranquillità per ritrovare armonia e pace. I battibecchi tra loro nascono spontaneamente in difesa dell’uno o dell’altro tronista o corteggiatore e altrettanto spontaneamente le discussioni continuano anche dietro la telecamera lontano dagli occhi del pubblico di Mediaset.

In realtà, Gianni ha assicurato che tra lui e Tina c’è un rapporto consolidato di affetto e di amore che va oltre i riflettori, spesso si mostrano sui social anche fuori dagli studi Mediaset. I due si stuzzicano e punzecchiano per far divertire il pubblico, ma qualche volta si discute anche seriamente.