Flavio Insinna sarà il futuro conduttore de L’Eredità al posto di Fabrizio Frizzi mentre Marco Liorni slitterà al sabato pomeriggio. Commenti ed approfondimenti li sentiremo solo durante la presentazione dei palinsesti Rai che avrà luogo il 27 giugno 2018: per ora, però, ci pensa Angelo Teodoli a confermare il passaggio di timone del quiz dei record, affidato nell’ultimo anno al compianto Fabrizio Frizzi e successivamente a Carlo Conti.

‘Flavio è un ottimo professionista, un grande intrattenitore, ha dato molto alla Rai’, afferma così il direttore di Rai1 Angelo Teodoli in riferimento a Flavio Insinna che, a partire dal prossimo autunno, sarà a capo de L’Eredità. La notizia arriva a pochi mesi di distanza dai servizi mandati in onda da ‘Striscia la Notizia’ sul conduttore, in quanto si pensasse manovrasse il gioco ‘Affari tuoi’ ai fini dell’Auditel e il pubblico… non dimentica.

Flavio Insinna a L’Eredità dal prossimo autunno

Tante le novità che ritroveremo nella prossima stagione televisiva, dal cambio di conduttori all’inserimento di nuovi programmi. In attesa della presentazione dei palinsesti Rai che avverrà il prossimo 27 giugno 2018 a Milano, il direttore del primo canale Angelo Teodoli ha già però anticipato il cambio di conduzione de L’Eredità, che sarà affidata a Flavio Insinna.

‘In tutti i programmi a volte accadono momenti difficili dietro le quinte. Penso che Striscia la notizia abbia francamente esagerato’, spiega Teodoli in riferimento al caos suscitato dal programma satirico di Canale 5 in quanto stimi molto conduttore. ‘Flavio è un ottimo professionista, un grande intrattenitore, ha dato molto alla Rai’, afferma in seguito.

Un’altra porta si apre, dunque, per Insinna dopo la chiusura inaspettata di Affari Tuoi, obbligata dai bassi risultati: si parlava, infatti, del 15,32% di share nell’access prime time.

Marco Liorni slitta al sabato pomeriggio di Rai1

Novità anche per Marco Liorni, che da La Vita in Diretta prenderà il timone del sabato pomeriggio targato Rai1. Come spiegato dallo stesso direttore Angelo Teodoli, ‘Liorni ha chiesto di avere uno spazio come unico conduttore. Ne avrà uno in autunno al sabato pomeriggio di informazione leggera, come è nelle sue corde e come desiderava, tratto da una sua idea’.

Questo il vero motivo per cui il conduttore ha deciso di lasciare lo studio de La Vita in Diretta: al suo posto subentrerà, infatti, Tiberio Timperi. Confermatissima anche Francesca Fialdini.