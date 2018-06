Il commento choc di Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa ha indignato anche il dg Rai Mario Orfeo che, stando alle ultime indiscrezioni, pare abbia chiesto l’eliminazione dell’attrice dal cast di Pechino Express 2018. E, intanto, su Twitter nasce l’hashtag #UnfollowPechino come protesta contro le scelte del reality show.

L’astio di Eleonora Brigliadori nei confronti di Nadia Toffa deriva da un servizio realizzato da Le Iene sul metodo Hamer che sostiene che la genesi delle malattie sia legata a traumi o conflitti non risolti e di cui l’attrice è fervida sostenitrice. L’intervista della Toffa alla Brigliadori si concluse con una rissa e, oggi che l’inviata di Italia 1 sta combattendo contro il cancro, nessuno si sarebbe aspettato il commento choc e violento della concorrente di Pechino Express.

Eleonora Brigliadori: ‘Chi è causa del suo mal pianga se stesso’

L’attacco feroce di Eleonora Brigliadori a Nadia Toffa è nato in seguito ad un commento di un utente, contrario alla scelta di Rai 2 di inserire l’attrice nel cast del reality show.

In tanti, infatti, si sono opposti alla decisione di far partecipare la Brigliadori ad un programma tv dopo l’esposizione delle tesi riguardo ai metodi alternativi per la cura di malattie e di pratiche sciamaniche per guarire il cancro.

L’attrice, quindi, a chi ha fatto notare i suoi precedenti televisivi e lo scontro con Nadia Toffa, ha replicato in modo del tutto inaspettato: ‘Chi è causa del suo mal pianga se stesso, il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza’.

Una dichiarazione che ha fatto rabbrividire il web e che ha scatenato anche la reazione del direttore generale della Rai, Mario Orfeo.

Eleonora Brigliadori esclusa da Pechino Express 2018?

Viste le richieste insistenti del web, l’opposizione dei telespettatori alla partecipazione di Eleonora Brigliadori a Pechino Express 2018 e le ultime esternazioni dell’attrice contro Nadia Toffa, pare che anche il dg Rai Mario Orfeo abbia chiesto alla produzione di rivedere il cast del programma.

Stando alle ultime notizie di TvBlog, infatti, sembrerebbe imminente l’esclusione della concorrente da reality show di Rai 2.

Il programma inizierà a breve le riprese e, dunque, Eleonora Brigliadori – che ad oggi si fa chiamare Aaron Noel – potrebbe essere espulsa ancor prima della partenza per il viaggio guidato da Costantino della Gherardesca.

