Non è l’arena, Fabrizio Corona attacca Selvaggia Lucarelli

Il racconto calmo e pacato di Fabrizio Corona è durato meno del previsto. Ospite di Massimo Giletti, l’ex fotografo dei vip ha ripercorso le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto negli ultimi dieci anni.

Poi è accaduto ciò che era prevedibile: Corona ha iniziato a innervosirsi e ad alzare la voce.

Il conduttore di Non è l’arena stava spiegando la storia della bomba carta fatta esplodere proprio sotto l’abitazione di Corona, episodio che ha fatto sì che iniziassero le intercettazioni. Le telefonate registrate sono state utili per scoprire la faccenda dei soldi (1.700.000 euro nascosti nel controsoffitto di un’amica di Corona) di cui aveva parlato anche Selvaggia Lucarelli. Corona si è scagliato proprio contro di lei, usando termini forti:

‘La non giornalista Selvaggia Lucarelli fa un’inchiesta che non può fare. Quando dici che io ho soldi a casa di una signora, secondo voi, la prima cosa che ti vengono a fare? È un’estorsione’. Sempre più agitato ha continuato: ‘Chi scrive sui giornali deve pesare le sue parole. La signorina in questione, quando io ho fatto la pseudo rissa, ha dichiarato sul giornale che erano le 23 quando è successo e mi dovevano arrestare. Erano le 8 di sera, i filmati l’hanno smentita. Dovevano prenderla e cacciarla dall’Ordine dei Giornalisti. Perché non è venuta questa sera? Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do’. Massimo Giletti si dissocia da questi termini volgari e fuori luogo e invita Corona a smetterla di parlare di persone assenti con certi toni. La Lucarelli risponderà a queste provocazioni?