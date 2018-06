Marica Pellegrinelli: ‘Ho avuto paura che mi accusassero di sfruttare Eros’

L’attrice e modella Marica Pellegrinelli sta per iniziare una nuova avventura: il prossimo 26 giugno 2018 condurrà, insieme a Federico Russo, la terza serata dei Wind Music Awards Summer 2018 su Rai 1. Sullo stesso palco, nel 2009 conobbe Eros Ramazzotti con cui è sposata dal 2014. La moglie del cantante romano ha confessato che, prima di accettare la proposta della Rai, ha avuto timore di essere accusata di sfruttare il cognome del marito.

Intervistata da ‘Io Donna’ e a pochi giorni dal debutto su Rai 1, Marica Pellegrinelli non ha nascosto le sue iniziali perplessità nell’accettare la conduzione del terzo appuntamento con i Wind Music Awards Summer 2018, titubanze dovute all’importante cognome che ha acquisito da sposata: Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli e la scelta di condurre i Wind Music Awards Summer 2018

Marica Pellegrinelli ha pensato a lungo all’offerta che le è stata fatta da mamma Rai di condurre insieme a Federico Russo i ‘Wind Music Awards Summer 2018′, perché aveva paura di essere giudicata come una sorta di raccomandata che sfrutta il cognome del marito per farsi strada nel mondo del piccolo schermo. Alla fine è stato proprio Eros a spingerla ad accettare.

‘Mio marito è stato il più felice dell’offerta, ne abbiamo parlato a lungo, ho sempre avuto il timore che mi accusassero di sfruttarlo commercialmente. Invece mi ha detto ‘vai, lanciati, i bambini ormai sono grandi, è il tuo momento’, ha confessato la top model.

Dal legame con Eros Ramazzotti sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di 6 e 2 anni. Marica è diventata mamma a 24 anni e per dedicarsi alla famiglia ha deciso di fare qualche rinuncia dal punto di vista professionale.

‘Per un anno e mezzo ho scelto di fare solo la mamma. Il nostro ambiente non accetta modelle a metà, o ci sei o no. Quando Rafaela aveva un anno sono andata quattro giorni a New York e me ne sono subito pentita. Mai più, mi sono detta. Così ora partiamo sempre tutti insieme in tournée con Eros. Quando non c’è la scuola, ovvio’, ha ammesso la Pellegrinelli.

Per la moglie di Eros è giunto dunque il momento di dedicarsi a una nuova avventura e il cantante non ha potuto fare a meno di darle qualche consiglio. ‘Sii te stessa’, le ha detto Ramazzotti ed è ciò che Marica Pellegrinelli ha intenzione di fare sul palco dei Wind Music Awards Summer 2018 anche perché, come ha dichiarato, non ama le strategie.

Marica Pellegrinelli e i progetti futuri

Nel futuro imminente della top model ci sono i prossimi Wind Music Awards Summer 2018, ma Marica Pellegrinelli ha un grande desiderio: ‘Vorrei frequentare l’Accademia di Brera. Vedremo’, ha dichiarato la moglie di Eros.

Marica però ha ammesso di aver già realizzato un suo grande sogno sposando Ramazzotti e diventando mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio.