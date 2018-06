Gianni Morandi in Sardegna duetta con il netturbino

Gianni Morandi, in Sardegna per le riprese de ‘L’Isola di Pietro 2′ durante una passeggiata a Carloforte insieme al cane Mirto, che lo affianca nella fiction si è fermato a chiacchierare con i netturbini a lavoro. Il cantante non ha resistito e si è cimentato in un piccolo duetto con uno dei suoi nuovi amici sulle note di Frank Sinatra.

Il cantante bolognese sempre attivissimo sui social, poche ore fa ha pubblicato un video molto carino. Intento a fare una passeggiata per le strade di Carloforte, in Sardegna, Gianni Morandi ha incontrato alcuni netturbini a lavoro in piazza della Repubblica e ha duettato con uno di loro cimentandosi nella celebre ‘My Way’ di Frank Sinatra.

‘Lui è uno dei cantanti di Carloforte’, ha detto Gianni Morandi indicando il netturbino con cui ha duettato. Il cantante è poi passato alle presentazioni di Mirto, il cane che lo affianca nella fiction ‘L’Isola di Pietro’. ‘Mirto stamattina non canta. Andiamo a lavorare, sei pronto?’, così il cantante si è simpaticamente congedato dai suoi nuovi amici insieme al golden retriever che ha ricevuto tantissime carezze.

Anche questa volta, Gianni Morandi si distingue per la simpatia e la spontaneità con cui condivide momenti della sua quotidianità. Fortunato il netturbino che ha ricevuto l’onore di duettare con il grande artista emiliano.

Abbigliamento sportivo, pantaloncini e scarpette da ginnastica, Gianni Morandi è un amante dell’attività all’aria aperta e della corsa e anche il personaggio che interpreta nella fiction di Mediaset, il pediatra Pietro si diletta in lunghe passeggiate e sedute di jogging proprio in compagnia del suo cane.

Gianni Morandi infatti si trova in Sardegna per le riprese della seconda stagione della celebre serie di Mediaset e probabilmente lui e Mirto si stavano preparando a una nuova giornata di lavoro con una bella passeggiata prima di raggiungere il set. Nel cast della fiction, per la prossima stagione anche Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini.

Non è la prima volta che Gianni Morandi lavora insieme alla ballerina con cui in passato ha condotto il varietà ‘Uno di noi’. Il set della fortunata fiction ‘L’Isola di Pietro’ è a Carloforte, nella porzione sudoccidentale della Sardegna luogo d’ambientazione della serie. Le riprese della fiction si protrarranno fino alla fine di settembre. La messa in onda della seconda stagione de ‘L’Isola di Pietro’ è prevista per l’autunno 2018 in prima serata su Canale 5.