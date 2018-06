Gerry Scotti, battuta sessista su Belen Rodriguez: ‘È stata mia dirimpettaia di camerino e ho perso 6 diottrie’

Nel corso della prima puntata di ‘Balalaika’, Belen Rodriguez è stata presa di mira da alcune battutine e frecciate, tra queste a destare maggiore stupore è stata una frase di Gerry Scotti ospite del programma. Il commento del conduttore nei confronti della showgirl argentina non è stata gradita da una parte del pubblico. Anche il mago Forest si è lasciato andare a una battuta infelice sulla Rodriguez.

Gerry Scotti e la battuta su Belen Rodriguez

Gerry Scotti, ospite di ‘Balalaika’ è stato provocato dalla Gialappa’s band, il trio conduce il programma in onda su Canale 5 insieme a Nicola Savino, Ilary Blasi e la showgirl argentina.

Gerry Scotti, la battuta sessista su Belen Rodriguez (video)

I Gialappi hanno chiesto al conduttore televisivo un’opinione a caldo su Belen Rodriguez. La risposta di Scotti è subito arrivata: ‘Belen? È stata mia dirimpettaia di camerino per circa tre anni e io ho perso sei diottrie’.

Un commento che ha suscitato le risate dei presenti e anche della showgirl argentina, ma che non è stato molto apprezzata da alcuni telespettatori.

Il conduttore è finito nel mirino del web ed è stato accusato di aver pronunciato una frase sessista nei confronti di Belen Rodriguez, ma l’espressione di Gerry Scotti non è l’unica sotto ‘processo’.

A destare indignazione anche una battuta infelice del Mago Forest pronunciata poco prima dell’entrata del presentatore di ‘The Wall’. Durante la puntata è stato mostrato il ‘Facial Fitness’, un attrezzo utile per allenare i muscoli facciali. Nel mandare in onda il filmato sul Facial Fitness, il Mago Forrest si è rivolto a Belen con una domanda infelice: ‘Che apertura di bocca hai?’. Da sottolineare che poco prima era stato mandato in onda anche il falso numero di cellulare della showgirl.

Ma una trasmissione seria sui mondiali no?

Che tristezza #BALALAIKA — Jürgen (@Jurgen__K) June 15, 2018

Molte le lamentele da parte degli utenti web sulla piega che ha preso il programma in entrambe le puntate già andate in onda. Oltre alle battute infelici, in generale, la trasmissione non è stata molto apprezzata da una fetta di pubblico. ‘Balalaika’ infatti mescola contenuti riguardanti il calcio con l’intrattenimento e secondo alcuni telespettatori si è dato troppo spazio all’intrattenimento e poco ai mondiali.