Francesca Barra attaccata per non aver difeso la Lucarelli: ‘Ha massacrato la mia famiglia’

Francesca Barra è stata aspramente criticata sui social, ancora una volta. L’oggetto del contendere in questa occasione è Selvaggia Lucarelli. La giornalista lucana è stata attaccata per non aver difeso la collega de ‘Il Fatto Quotidiano’ dalle offese e dagli insulti di Fabrizio Corona, ospite della puntata di ieri di ‘Non è l’Arena’. Francesca Barra, che era presente al programma di Massimo Giletti, è stata accusata di essere stata poco solidale. In sua difesa sono scesi in campo il marito Claudio Santamaria e Chef Rubio.

Fabrizio Corona, durante l’ospitata a ‘Non è l’Arena’ si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli definendola una ‘non giornalista’. Non solo, l’ex re delle paparazzate ha continuato dichiarando: ‘Da parte della Lucarelli solo accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato’.

Subito dopo la frase pronunciata da Corona, la telecamera si è soffermata su una Francesca Barra sorridente, per questo alcuni utenti si sono accaniti contro la giornalista lucana.

Francesca Barra criticata per non aver difeso Selvaggia Lucarelli

‘Io difendo le vittime a prescindere dal genere. Non chi ha massacrato me e la mia famiglia’, così Francesca Barra ha risposto alle accuse che le sono state mosse per non aver difeso Selvaggia Lucarelli dalle offese di Fabrizio Corona.

A scatenare la reazione della giornalista, un commento di un utente che le ha puntato il dito contro accusandola di scarsa solidarietà tra donne.

In difesa di Francesca Barra è intervenuto anche il marito, Claudio Santamaria. ‘Ma scusa, se una donna offende me in un programma tv, gli uomini presenti dovrebbero schierarsi in mia difesa? Dov’era la solidarietà femminile quando quella lì massacrava Francesca con una valanga di falsità e cattiverie gratuite? E in più, a qualcuno è venuto in mente che ciò che ha detto Corona poteva essere la verità e non una battuta?’, ha risposto l’attore.

Anche Chef Rubio, che non nutre simpatia per Selvaggia Lucarelli, ha voluto dire la sua e rivolgendosi a Santamaria ha scritto: ‘È questo quello che non capiscono, perle ai porci’. ‘Maiali maschilisti rosiconi misogini e pure razzisti tie’, gli ha fatto eco Francesca Barra.

Selvaggia Lucarelli e i post contro Fabrizio Corona

Intanto Selvaggia Lucarelli si è scagliata non solo contro Fabrizio Corona, ma anche contro Massimo Giletti e il programma ‘Non è l’Arena’, ma anche contro gli ospiti tra cui appunto, Francesca Barra.

Riguardo la puntata di Giletti. pic.twitter.com/Q79iUZfpt6 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 18, 2018

‘Un pluricondannato per un’infinità di reati che sta ancora scontando una pena va in tv celebrato come una star’, ha scritto la giornalista de Il Fatto Quotidiano. ‘‪I miei complimenti a ospite, conduttore e parterre divertito e plaudente. ‬Un’autentica celebrazione della legalità e del rispetto per le donne.’, ha scritto in conclusione.

Per ora, da parte di Selvaggia Lucarelli, nessun commento diretto su Francesca Barra, ma solo tanti retweet a chi muove alla giornalista lucana accuse di scarsa solidarietà.