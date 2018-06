Una laurea ad honorem per Fabrizio Corona

‘Egregio Sign. Fabrizio Corona, in virtù del fatto che la stimiamo molto come persona e vista la sua fortissima esperienza documentabile nella gestione di Business, Impresa, Marketing e gestione economica siamo qui oggi a offrirle una Laurea ad Honorem in Management. Non nascondo il fatto che noi usufruiremmo del suo nome, non tutti sono d’accordo che nel nostro Ambiente il suo nome porti risultati positivi. Noi, invece, teniamo a sottolinearle quanto valutiamo la sua persona con rispetto e ammirazione’, questa la lettera ricevuta dall’ex fotografo dei vip da un ateneo di cui non si conosce ancora il nome.

Corona ha pubblicato le parole dell’email direttamente sul suo profilo Instagram e chissà che non voglia parlare di questo importante riconoscimento proprio durante la puntata di Non è l’Arena, lo show della Domenica sera condotto da Massimo Giletti.

Sicuramente ripercorrerà le sue vicende giudiziarie, infatti sono stati molti gli scandali che lo hanno coinvolto negli anni scorsi. Proprio a causa del suo passato tormentato, è uno dei personaggi più controversi del mondo dello spettacolo.

Fa parlare spesso di sé anche per le sue relazioni amorose: è stato insieme a Nina Moric e a Belen Rodriguez, al momento è legato a Silvia Provvedi, cantante del duo ‘Le Donatella’, ma pare ci sia una crisi in atto.