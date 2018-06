Ora o mai più, omaggio a Fabrizio Frizzi

Durante la seconda puntata di Ora o mai più, il nuovo programma di Rai 1 dedicato alle meteore della musica, è stato riservato uno spazio per ricordare affettuosamente Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente lo scorzo Marzo. Amadeus, il presentatore del talent show, ha mandato un video del 1998 in cui una giovanissima Lisa, cantante in gara che recentemente ha raccontato di aver lottato contro un tumore, era con Andrea Bocelli e c’era proprio Frizzi ad intervistarli.

‘Era una persona straodinaria, quando arrivai ero veramente emozionatissima e lui mi ha fatto sentire a casa’, queste le parole della concorrente e Amadeus continua: ‘Un bacione a Fabrizio’.

Un momento estremamente toccante che ha fatto commuovere i telespettatori a casa, ma soprattutto il pubblico in studio, in piedi per omaggiare Fabrizio.

Subito dopo, Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Frizzi, ha ricordato con un post su Facebook che il 15 Giugno 2015 iniziava l’avventura insieme per La posta del cuore: ‘Il pubblico in piedi per appplaudire Fabrizio Frizzi da Amadeus. Tre anni fa, oggi, cominciavamo insieme #lapostadelcuore. Quanto abbiamo riso…’.

Fabrizio è rimasto nel cuore dei suoi colleghi e di tutti gli italiani, sicuramente non mancheranno altre occasioni da dedicargli per ricordarlo con un sorriso.