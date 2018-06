Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme

Luigi Favoloso non si era comportato proprio bene durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Nina Moric era anche andata da lui, proprio durante una puntata del Grande Fratello, per parlare e chiedere spiegazioni, ma le cose erano precipitate e i due si erano allontanati.

La situazione sembrava definitiva, ma soltanto poche ore fa, Favoloso ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di loro due insieme abbracciati e un post che non lascia nulla all’immaginazione: ‘Credo nel destino e incontrarti in una grande città come Milano dovrebbe essere considerato un caso, ma non è questa la situazione, non è un caso se scegliamo gli stessi posti, perché a noi piacciono le stesse cose. Potremmo ignorarci, potremmo fingere di non conoscerci, ma non saremmo noi, non saremmo ciò che siamo stati per 4 anni. Più ti ho vicina, più capisco i miei sbagli, più ti ho vicina e più capisco che se c’è una storia che non può finire, quella è la nostra’.

Le reazioni dei follower non sono state tutte positive, infatti c’è chi ha lasciato commenti non proprio carini sotto la foto.

Nell’aria c’era già questo ritorno di fiamma, infatti qualche giorno fa la Moric aveva pubblicato una sua foto con la scritta: ‘Si torna sempre dove si è stati bene’. Sarà la volta buona?