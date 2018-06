Grande Fratello, Angelo Sanzio accusa Rodrigo Alves

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello, Angelo Sanzio non si è risparmiato con commenti velenosi su tanti dei suoi compagni di avventura. Inizialmente aveva preso di mira Simone Coccia, col quale ha avuto anche modo di confrontarsi. Con Danilo ha continuato a sentirsi dopo la fine della tramissione, ma comunque ha parlato male di lui definendolo uno tra i più falsi.

Negli ultimi giorni la sua polemica si è concentrata su Rodrigo Alves, più conosciuto come il Ken Umano, personaggio alquanto controverso che si pensava fosse un modello e un’ispirazione per Angelo.

Il Ken Italiano ha voluto subito smentire queste voci: ‘Qualcuno ha detto che lui fosse il mio modello, ma no, questa cosa è stata strumentalizzata. Lui ha esagerato un po’. Non è il mio ideale, è troppo finto, anche se io lo accolgo perché è una persona bellissima. Non è così che voglio diventare, io non farei mai l’intervento alle costole per rimpicciolire la vita’. Forse non si ispira completamente a lui, ma è indubbio che Sanzio si sia sottoposto a molti interventi chirurgici per modificare drasticamente il suo aspetto. L’ex gieffino dice di non voler esagerare, ma è sicuro di non averlo già fatto?