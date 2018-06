Cristina Plevani vuole partecipare al Trono Over di Uomini e Donne

Cristina Plevani è la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ed è amata dal pubblico sia per la sua semplicità sia per la storia d’amore, nata proprio durante la tramissione, con Pietro Taricone.

A differenza di altri concorrenti del reality show che, negli anni, sono diventati più o meno famosi, Cristina non ha avuto successo nel mondo dello spettacolo, infatti attualmente lavora come cassiera.

Dopo l’esperienza del Gf, Cristina aveva partecipato alla trasmissione Uomini e Donne e, dopo poche puntate, decise di scegliere Mirko Vatteroni. La relazione non andò come sperato e i due si lasciarono dopo qualche settimana.

A distanza di 18 anni dalla sua vittoria nella casa più spiata d’Italia, Cristina fa sapere che sarebbe interessata a tornare di nuovo in tv, magari proprio per cercare la sua anima gemella: ‘Sono single da molti anni, da più di dieci anni. È quasi impossibile che possa trovare un uomo, la prima volta che ci esco mostro sempre il peggio di me così automaticamente si allontana. Sicuramente è una mia forma di difesa, ho sofferto molto per la perdita dei miei genitori e ho paura di affezionarmi a qualcuno che poi mi possa abbandonare. Spesso guardo Uomini e Donne, in particolare il Trono Over, e a volte penso che mi piacerebbe partecipare per trovare un uomo, poi cambio subito idea’. Maria De Filippi le manderà di nuovo l’invito?