Christian Vieri e la Bobo dance con Costanza Caracciolo

“]

Dopo la notizia di un bebè in arrivo in autunno, Christian Vieri, ex calciatore, e Costanza Caracciolo, ex velina, tornano a far parlare di sé. I due piccioncini sono più affiatati che mai e hanno deciso di concedersi una romantica vacanza a Parigi.

Proprio sotto la Tour Eiffel, i due hanno improvvisato un simpatico balletto e, ovviamente, hanno pubblicato il video sui social. Lo hanno definito come ‘il ballo dell’estate’ e, in effetti, la Bobo Dance è diventata virale in pochissime ore.

L’ex centravanti della Nazionale, 44 anni, lavora attualmente come commentatore televisivo a Miami, per Bein Sports. Spesso è assente da Milano, dove vive Costanza, ecco perché la coppia ha deciso di volare a Parigi e passare del tempo insieme.

Sotto al post del video che sta spopolando sul web, i commenti sono positivi: i fans di Bobo sono divertiti e gli scrivono ‘sei il numero uno!’.

In effetti, già da qualche giorno il bomber aveva iniziato a postare vari video delle sue performance danzerine divertenti, stavolta ha coinvolto senza problemi anche la sua dolce metà.

Avranno lanciato una nuova moda per questa estate?