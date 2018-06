Sanremo 2019, Laura Pausini conduttrice? ‘Sono anni che mi corteggiano, magari succederà’

Laura Pausini torna sul palco di Sanremo ma in veste di conduttrice? Ieri è stata ufficializzato il ritorno di Claudio Baglioni come direttore/dittatore artistico e tra ieri e oggi si inseguono i rumors circa la possibilità che la cantante emiliana possa affiancarlo sul palco della kermesse musicale. In realtà, quando le trattative con Claudio Baglioni erano ancora in corso, Michelle Hunziker si era detta disposta a tornare al suo fianco sul palco dell’Ariston, dunque potremmo rivedere la showgirl svizzera a ‘Sanremo 2019′.

Interpellata dallo speaker Roberto Gentile a Radio Subasio, Laura Pausini non ha negato un suo possibile coinvolgimento in ‘Sanremo 2019′ poco dopo l’annuncio del ritorno di Claudio Baglioni come direttore artistico.

Leggi anche: Michelle Hunziker torna a Sanremo? Forse sì

Laura Pausini a Sanremo 2019?

Laura Pausini ha iniziato sul palco dell’Ariston la sua carriera nel 1993 con Pippo Baudo, lo scorso anno è tornata come ospite regalando una grande performance e spingendosi anche fuori dal teatro nonostante una brutta laringite.

Il prossimo anno, si vocifera, che potrebbe lei affiancare Claudio Baglioni e condurre ‘Sanremo 2019′. Intervenuta negli studi di Assisi per un live a Radio Subasio, Laura Pausini ha rivelato che sono anni che la corteggiano.

‘Oh Signore! Bisogna vedere non so cosa dovrò fare a febbraio’, ha risposto scherzando la cantante. L’artista ha poi svelato che oltre a lei, sul palco dell’Ariston c’è un’altra donna del mondo dello spettacolo che viene corteggiata. ‘Da 3 anni me lo chiedono, anche con Paola Cortellesi. Solo che effettivamente quest’anno non potevo farlo perché sono partita da Sanremo per far conoscere il nuovo disco e l’anno precedente non c’eravamo tutte e due. Magari un giorno succederà’, ha dichiarato Laura Pausini.

Chissà, dunque un giorno potremmo vedere Laura Pausini insieme a Paola Cortellesi sul palco dell’Ariston? Le due artiste avevano già condotto insieme il varietà ‘Paola & Laura’ su Rai 1 nel 2016.

Laura Pausini ha anche svelato chi vorrebbe vedere sul palco di ‘Sanremo 2019′. ‘A me piace molto Niccolò Fabi vorrei che venisse a dare il suo tocco di classe e nello stesso tempo di modernità, perché lui è classico e moderno mentre scrive. Ogni giorno mi sveglio con qualche canzone in testa. Oggi ad esempio con ‘È non è’ di Niccolò. L’ho cantata nel disco ‘Io canto’. Lui mi piace da sempre, tra l’altro, abbiamo iniziato insieme, ad un concorso che si chiamava Sanremo Famosi’, ha dichiarato.

Sanremo 2019: Michelle Hunziker di nuovo sul palco dell’Ariston?

In realtà, sul palco di Sanremo, potrebbe tornare ‘Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, in occasione della conferenza stampa di presentazione di ‘Vuoi scommettere?’ aveva rivelato ai giornalisti che avrebbe volentieri rifatto Sanremo.

La conduttrice svizzera è stata, infatti, riconfermata alla guida della kermesse, serve solo il nulla osta di Claudio Baglioni direttore artistico di ‘Sanremo 2019. La Rai infatti vorrebbe riproporre il trio formato da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che ha guidato un’edizione, quella del sessantottesimo Festival di Sanremo, da record.