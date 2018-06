Piero Chiambretti contro Michelle Hunziker: ‘Si è allargata un po’ troppo’

Michelle Hunziker sfora con l’ultima puntata di ‘Vuoi scommettere?’ andata in onda ieri e Piero Chiambretti sbotta contro la conduttrice. Il programma della showgirl è finito oltre la mezzanotte provocando un ritardo di 40 minuti nella messa in onda dello show di seconda serata, ‘Matrix’, tanto che Piero Chiambretti ha iniziato la trasmissione presentandosi in camicia da notte e con una candela in mano.

Chi non sa che entrambe le trasmissioni sono registrate ha pensato a una vera e propria scenata di Pierino nei confronti della moglie di Tommaso Trussardi. In realtà deve essersi trattato di una gag montata a tavolino e probabilmente concordata in anticipo o comunque ideata da Chiambretti e dal suo staff già da tempo.

Piero Chiambretti: ‘Michelle Hunziker si è allargata’

Ore 00.25, uno studio in penombra, luci soffuse e Piero Chiambretti e tutti i membri del suo staff dietro le quinte che si presentano, per l’ultima puntata di stagione dello show in pigiama e con le candele in mano.

Piero Chiambretti contro Michelle Hunziker (video)

In apertura lo sfogo inaspettato contro Michelle Hunziker che ha preso più spazio per l’ultimo appuntamento del suo ‘Vuoi scommettere?’. ‘Siamo veramente di fretta, avete visto l’ora? Non so se vi rendete conto’, così Piero Chiambretti ha introdotto il suo show.

‘Purtroppo immagino che la signora Hunziker prima di noi si sia allargata un po’ troppo col suo programma di scommesse’, ha tuonato il conduttore riferendosi ai 40 minuti di ritardo. ‘Forse la scommessa era proprio su di noi, qualcuno avrà puntato sulla domanda: ma quelli anche a mezzanotte e mezza vanno in onda? Certo che andiamo in onda. Anche all’una e quarantotto’, ha poi continuato scherzoso Piero Chiambretti.

Mai nessuno screzio tra Piero Chiambretti e Michelle Hunziker, i due più di 10 anni fa hanno condiviso anche l’esperienza sanremese insieme al papà della kermesse, Pippo Baudo. La stessa showgirl è anche stata ospite del conduttore nell’ultima stagione di ‘Matrix Chiambretti’ in un clima sereno e ironico.

Una protesta probabilmente organizzata in anticipo, forse erano anche previsti quei 40 minuti di ritardo oppure Piero Chiambretti aveva intuito che per l’ultima puntata di ‘Vuoi Scommettere?’ sarebbe slittato il suo programma. Chissà se Michelle Hunziker ne era anche lei a conoscenza. Piero Chiambretti però è tornato sull’inizio ritardato del programma a fine show, alle ore 01.35 quando congedandosi dal suo pubblico ha dichiarato: ‘Spero di rivedervi tutti prestissimo magari in un orario migliore o qui o altrove’.