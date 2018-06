Carolyn Smith: ‘Insegno danza alle donne malate di tumore’

Carolyn Smith insegna alle donne malate di tumore l’arte della danza. Il giudice di ‘Ballando con le stelle’ sta continuando la chemioterapia e a fine giugno conoscerà l’esito e saprà se dovrà continuare o fermarsi. Intanto ha trovato il suo modo di combattere il tumore portando un sorriso in chi condivide con lei la malattia con il progetto ‘Dancing with health’ che si propone di insegnare alle donne con tumore al seno il ballo. L’iniziativa è promosso da IncontraDonna Onlus e coordinata dall’Università degli studi di Roma Foro Italico.

Carolyn Smith spiega, in un’intervista a Spy, questa nuova iniziativa che la vede coinvolta in prima persona. Il giudice di ‘Ballando con le stelle’ combatte dal 2015 contro un tumore al seno, il male che l’aveva colpita 3 anni fa è tornato a manifestarsi all’inizio del 2018 poco prima dello start dello show di Rai 1.

Carolyn Smith: ‘Insegno alle donne malate di tumore a ballare’

‘Prendersi una vacanza dalla malattia’, è con queste belle parole che Carolyn Smith racconta il progetto ‘Dancing with health’ che si prefigge di insegnare danza alle donne malate di tumore.

Distrarsi per non pensare, è questo il concetto alla base dell’iniziativa che vede il giudice di ‘Ballando con le stelle’ in prima linea. ‘Il ballo è una disciplina completa: ascolti la musica, impari esercizi o passi di danza, non hai tempo per pensare alla malattia perché devi stare attento a coordinare i movimenti’, ha spiegato Carolyn Smith.

Nonostante stia combattendo una dura battaglia, Carolyn non ha mai perso il buon umore anzi, ha anche trovato il modo di portare un sorriso a chi è afflitto dallo stesso male.

‘Io sono nata così, non voglio perdere tempo a piangermi addosso. Ci sono momenti di buio, dove devi capire come poter uscire fuori e non come restarci dentro perché la vita di tutti può cambiare da un momento all’altro. Ti ripeti: ‘Voglio uscire da questo tunnel buio’ e per farlo apprezzi tutto quello che hai, che non sono le cose materiali, ma quelle che hai costruito’, ha rivelato Carolyn.

La giudice ha cercato di trasmettere positività, fin dal suo primo ciclo di chemio, a chi si è ritrovato insieme a lei in ospedale ad affrontare la terapia. ‘Guardate, io sono britannica, da noi si parla di tutto, siamo abituati a esternare e in tv ci sono persone che parlano della loro malattia senza sentirsi giudicate’, ha detto alle pazienti che erano con lei e da cui percepiva un po’ di vergogna nell’affrontare i discorsi sulla malattia.

La Smith sta facendo la chemioterapia e a fine giugno saprà se dovrà continuare o fermarsi. Ovviamente i momenti bui non sono mancati, ma la coreografa ha subito trovato la giusta prospettiva per affrontare con positività anche il grande cambiamento che il suo corpo ha avuto.

‘Quando mi sono guardata allo specchio non vedevo più la Carolyn di prima, guardavo soltanto la parte mancante che nessuno vedeva e perdevo sicurezza, così anche nel vestire mettevo abiti larghi sperando che nessuno vedesse che mancava qualcosa. Poi ho capito che la bellezza e la sensualità vanno oltre quello che vedi, dipendono da quello che pensi’, ha confessato.