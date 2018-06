Al Bano: ‘Non mi fidavo di Romina e sbagliavo’

Al Bano, ospite del programma ‘Matrix Chiambretti’ ha rivelato che il ritrovato sodalizio artistico con Romina Power non lo aveva affatto convinto. Cantare di nuovo con la sua ex moglie a distanza di anni dalla rottura non lo rendeva tranquillo perché, ha svelato, non si fidava della Power. Il leone di Cellino San Marco però si è dovuto ricredere.

Non tutto rose e fiori tra Al Bano e Romina, non lo è stato dopo la separazione ma sembrava che almeno dal punto di vista professionale tutto fosse sempre filato per il verso giusto, ma non è così.

Al Bano: ‘Non mi fidavo di Romina’ (video)

Dopo quasi 20 anni, Al Bano e Romina Power si sono ricongiunti artisticamente parlando durante un mega evento in Russia. La ritrovata unione non era vista di buon occhio dal cantante di Cellino San Marco che ha confessato a ‘Matrix Chiambretti’: ‘Non mi fidavo per niente di Romina, guardavo l’avvenimento con sfiducia. Devo dire che mi sbagliavo’.

Il gossip sul triangolo amoroso tra Al Bano, Romina e Loredana Lecciso è più che attuale. A dargli linfa vitale l’ultima news riguardante un possibile secondo matrimonio tra gli ex coniugi. Il gossip però non piace al cantante di Cellino San Marco che non capisce come mai ci sia così tanto clamore per la sua vita privata.

‘Non capisco il perché di tanto tanto interesse. Ti giuro che non mi piace, esserci va bene, ma tutte queste copertine sono troppo e il troppo stroppia’, ha dichiarato Al Bano.

Il cantante è davvero così schivo e riservato? In realtà non ama mettere su piazza i sentimenti tanto che alla stessa Romina, che spesso gli dedica dolci pensieri, ha lanciato una piccola frecciata poi ridimensionata sul finire della frase pronunciata a Matrix. ‘Sentimenti così forti sarebbe interessante saperli tenerli chiusi dentro. Questo è il mio pensiero, che però non corrisponde al pensiero di Romina. Ma è meglio che ci siano persone che parlino d’amore, piuttosto che esibire l’odio’, ha ammesso Al Bano.

Al Bano, il ritiro a fine 2018

Il cantante di Cellino San Marco ha bisogno di staccare per un po’ la spina. Probabilmente non sarà un addio definitivo alla musica e alle scene, ma a fine 2018 saluterà il suo pubblico e i suoi fan con un grande evento a cui prenderà parte anche Romina.

‘Devo fermarmi, capire a che punto sto, riassettare la macchina. Durerà un anno, cinque mesi, due anni, non lo so, ma quando la mia macchina sarà perfetta come la conosco io, vai tranquillo perché senza cantare sto male, sarebbe una malattia’, così Al Bano ha chiarito che il suo non sarà un addio definitivo.

Uno stop anche dovuto ai recenti problemi di salute di Al Bano. ‘Sono semplicemente cosciente del fatto che i segnali che il corpo mi ha mandato sono molto molto seri’, ha concluso il cantante.