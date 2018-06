E’ scontro sui social tra Stefano Gabbana e Riccardo Marcuzzo: la lite è nata in seguito ad un commento negativo dello stilista sull’aspetto fisico di Selena Gomez, atteggiamento che non è affatto piaciuto al cantante di Amici 16. Così, in un attimo, i due hanno dato vita ad una discussione che ha catalizzato l’attenzione degli internauti.

‘She’s so ugly’ – ha commentato Stefano Gabbana in riferimento all’aspetto estetico di Selena Gomez e, immediatamente, è arrivata la replica di Riccardo Marcuzzo, contrariato dal comportamento dello stilista milanese nei confronti della cantante. Il concorrente di Amici 16 aveva debuttato lo scorso anno come modello per il noto marchio di moda italiana, ma non è servito il ricordo di quell’esperienza a trattenere la rabbia nei confronti di Gabbana. ‘You suck’ – ha scritto Marcuzzo in una Instagram Story, taggando lo stilista e la sua casa di moda.

Stefano Gabbana vs Riccardo Marcuzzo: ‘Bimbomin***’

Riprendendo il post di Riccardo, Stefano Gabbana lo ha definito un ‘bimbomin***’, ma la replica di Marcuzzo non ha tardato ad arrivare.

Così, sui social si è venuta a creare una lite ai limiti del trash che ha fatto il giro del web in pochi secondi e creando vere e proprie fazioni pro o contro uno dei due litiganti.

Intanto, Riccardo Marcuzzo ha scelto di replicare all’offesa di Stefano Gabbana con un post che molti hanno definito una vera e propria lezione ‘di vita’.

Riccardo Marcuzzo: ‘I social sono offensivi’

‘Io sono un bimbomin****’ – ha scritto Riky, allegando lo screenshot tratto direttamente dal profilo Instagram di Stefano Gabbana e chiarendo i motivi per cui si è scagliato così duramente contro lo stilista.

‘Un uomo non può permettersi di scrivere ‘sei bruttissima’ sotto la foto di una ragazza’ – ha tuonato l’ex di Amici 16 – ‘Neppure se hai 56 anni, sei miliardario e sei un esempio per tanti’.

‘I social non sono meno offensivi del mondo reale’ – ha concluso – ‘Vi prego, mettiamocelo in testa’.