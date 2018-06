Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme? I due sempre più vicini

Nina Moric e Luigi Favoloso pare stiano appianando i loro contrasti. In una delle Instagram Stories dell'ex concorrente del Grande Fratello 15, si sente in sottofondo la voce della modella croata, sua compagna per ben 4 anni. I due si erano lasciati davanti alle telecamere di Canale 5 ma, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero essere tornati insieme.

da Luana Rosato, il